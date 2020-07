Vox abre la puerta a que el candidato de su moción de censura sea de otro grupo.

Vox alberga la esperanza de que la moción de censura que presentarán en septiembre contra el Gobierno de Pedro Sánchez pueda prosperar y abre la puerta a que el candidato a la Presidencia puede ser de otro partido. En una entrevista en la Cope, Macarena Olona ha dicho que "todo está aquí absolutamente abierto" y que el único objetivo es exigir la responsabilidad política del Gobierno.

"La persona que capitanee la moción de censura no es una línea roja para Vox y no tiene por qué ser un diputado de nuestra formación", ha asegurado. La política ha recordado que, de las cuatro mociones planteadas hasta ahora, solo una salió adelante, la que llevó a Sánchez a La Moncloa y que también se dio por perdida de inicio.

En este sentido, ha considerado un "tiempo necesario" esperar a septiembre para formalizarla, si se quiere que la moción "tenga visos de éxito y alguna esperanza de poder salir adelante. Cuando promovemos esta iniciativa es porque tenemos la esperanza, pero, sobre todo, el convencimiento de que un otoño como el que nos viene con el gobierno socialcomunista al frente de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias va a generar una tragedia mucho mayor de la que ya se está viviendo en España", ha afirmado.

Y ha llamado a la reflexión al resto de diputados porque "septiembre será caliente" y "no hay alternativa. Se abre un mes o dos, hasta finales de septiembre tenemos plazo, para buscar puntos de encuentros con los 350 diputados", ha destacado, por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en Telecinco.

Olona ha resaltado el "alarde de generosidad" de Abascal al asegurar que él no es necesariamente quien debe liderar la candidatura y ha asegurado que si hay consenso en torno a otra persona, será otro el candidato. "No tiene por qué ser el señor Abascal, pero tampoco no tiene por qué no ser él", ha subrayado.