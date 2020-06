Gabilondo, a por Ayuso: estaría listo para encabezar una moción de censura. 

Las campanas de una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso continúan sonando. Ahora ha sido el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, el que ha asegurado este viernes que estaría dispuesto a encabezar una moción de censura en contra del Ejecutivo que dirige la 'popular', aunque ha insistido en que ahora no es el momento.

"Somos el grupo mayoritario y si algún día llegara a ocurrir yo estaría dispuesto y esa es mi voluntad y obligación estar dispuesto y trabajar para hacerlo. Creo honestamente que me corresponde a mí hacer eso", ha trasladado Gabilondo en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press.

No obstante, cree que pese a que el Gobierno autonómico es "censurable" y que no descartan en ningún momento "una moción de censura" no quiere decir que "sea buena" hacerla "ahora". Sobre si ha hablado acerca de esta posibilidad con el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, sobre, Gabilondo ha reiterado que no y que "ni siquiera se ha abierto el espacio mínimo para poder hablarlo", ya que Aguado ha señalado en diversas ocasiones que va a apoyar a este Gobierno "todo el tiempo de la legislatura".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya lo avisó este martes. Aseguró que pretende "alejar la mezquindad de la política madrileña" y consideró que sí hay motivos para una moción de censura al Ejecutivo regional por su gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19, sobre todo en lo relacionado con las residencias.

Así lo señaló entonces en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que sería entrar en "terreno pantanoso" si se pronunciara sobre si pasará factura al PP después de lo ocurrido en torno a las críticas por la autorización de la manifestación del 8-M.

"La posibilidad de la moción está y sigue estando. Pero no quiere decir que se vaya a proponer de manera inmediata", recalcó el socialista, quien indicó que el partido que la planteará será el que ganó las elecciones en Madrid y habrá que ponerla encima de la mesa "con seriedad, con rigor y con un candidato". "Sí vemos que se necesita. No la descartamos pero no será de manera inmediata. Creo que sí hay motivos por la gestión de la crisis que no ha sido todo lo acertada", dijo.

A preguntas sobre quien es el responsable de lo sucedido en los geriátricos, Franco ha replicado que la competencia es de la Comunidad de Madrid y por tanto, "algo tendrá que ver el Gobierno regional". "No es cuestión de lanzarnos pedradas es una cuestión de analizar e intentar que ante una eventual recaída sigamos haciendo un ejercicio de responsabilidad individual porque el virus no ha desaparecido y sigue ahí", subrayó.