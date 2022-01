Díaz implica a Sánchez en la defensa de Garzón: "Lo avala el Gobierno y ciencia"

El 'incendio' en el gobierno de coalición provocado por las declaraciones de Alberto Garzón, ministro de Consumo, contra las macroganjas españolas sigue sin sofocarse. Ahora ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha respaldado con rotundidad a Garzón, implicando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un mensaje que ha dicho de numerosas formas: "Lo que ha dicho Garzón está amparado por la ciencia y por el Gobierno de España". Díaz descartó su dimisión o cese porque "sería bastante surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar un paso (atrás)".

Lo ha hecho durante una entrevista en TVE en la que puntualizó que "no ha hecho más que mostrar la evidencia científica y los compromisos del Gobierno de España". Y continuó explicando que "el Gobierno tiene documentos públicos en los que señala que apostamos por un modelo de ganadería extensiva y sostenible".

Pese a estas aseveraciones y otras similares, Díaz asevera que ella no debe "interpretar las palabras del presidente del Gobierno", quien defendió en general a la ganadería sin hacer distinciones entre tipos de explotaciones. No obstante, sí llamó de nuevo a "respetarnos a nosotros mismos" y "cuidar la coalición", deslizando además que ella ha tenido que defender cosas que no comparte porque es “una demócrata” y se debe al Ejecutivo.