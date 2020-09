El sistema de protección social ya estaba roto antes de la pandemia. Lo constató el Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos en su visita a España entre los días 27 de enero y 7 de febrero, cuando las autoridades sanitarias aún no preveían la hecatombe. En su demoledor informe, Philip Alston dejó constancia de “aterradores niveles de pobreza y exclusión social”, una desigualdad “escandalosamente elevada” y unas políticas públicas insuficientemente financiadas, que no llegan a las personas que realmente necesitan ayuda. Los pobres ya estaban ahí, pero fueron invisibles hasta que se acumularon en las ‘colas del hambre’. Ahora la sociedad camina hacia la nueva normalidad, en un tránsito solo interrumpido por las alarmas que saltan cada vez que se detecta un rebrote en el mapa. Pero la realidad es que este país no volverá a ser el que era, al menos no a corto ni a medio plazo, pues cada vez más voces advierten de que la pobreza va a crecer por encima del nivel estructural y el Gobierno corre el riesgo de caer en la trampa de “zombificar” a familias y empresas con un esquema permanente de sostenimiento de rentas y avales públicos.