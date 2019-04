Colágeno para beber, ¿la pócima de la juventud? Las razones para tomarlo

Lamentablemente, el reloj corre en contra de todos nosotros. El paso de la edad no suele perdonar, y pasados los 30 años los estragos de la edad se van notando no solo en nuestro organismo, también en nuestro aspecto. Las primeras arrugas suelen aparecer en esta década, provocando muchos sofocos, pues ahora nuestra imagen está más expuesta que nunca través de las redes sociales. Gracias al desarrollo tecnológico hoy en día tenemos más tratamientos de belleza que nunca a nuestro alcance para intentar retrasar el envejecimiento, aunque muchas veces una crema no es suficiente. Y es de donde radica la última nueva obsesión entre 'celebrities' e 'instagramers' que se está extendiendo entre los usuarios.

Beber colágeno es una de las últimas tendencias 'beauty' que circulan por la red y en foros de belleza. Precisamente, esta proteína se encarga de mantener unidos los millones de fibras que forman nuestro cuerpo, siendo fundamental para las articulaciones, por ejemplo. Con el paso del tiempo, la producción de colágeno en nuestro organismo se va reduciendo, y se calcula que a los 40 se genera la mitad que durante la adolescencia. ¿Y en qué se traduce esto? En la pérdida de la flexibilidad y elasticidad de la piel, lo que provoca la aparición de arrugas, además de que se empiezan a sufrir dolores en las articulaciones y puede aparecer la temida osteoporosis.

El problema es que para lograr recuperar parte del colágeno perdido, la alimentación tradicional no es suficiente. Porque esta proteína suele estar presente en gelatinas como la del pescado, por ejemplo, que solemos desechar. Por eso, en los últimos meses se ha puesto de moda tomar directamente colágeno a través de la bebida. Una tendencia que empezaron 'celebrities' como las Kardashian pero que esta vez sí está avalada por los expertos.

Se trata de unos polvos que contienen colágeno hidrolizado -que puede ser absorbido por el organismo- y se mezclan con los famosos batidos o 'smothies' compuestos de verduras y frutas, de forma que se ingiere mucho mejor y ayuda a que la producción de colágeno no baje. Además, también se puede tomar en cápsulas o barritas. Pero, ¿es esto realmente cierto o no es más que otro truco de marketing?

Múltiples beneficios

Pues parece que esta vez sí estamos ante algo que realmente puede tener beneficios para nuestro organismo. Porque tomar colágeno hidrolizado puede ayudar a mantener la firmeza de la piel y también del organismo, haciendo que los dolores musculares se reduzcan y que las articulaciones funcionen mejor.

Igualmente, puede ser muy efectivo para evitar la temida celulitis, sobre todo la edematosa, que es la que hace parecer la piel flácida. En cuanto a la aparición de arrugas, algunos estudios apuntan a que estos suplementos alimenticios pueden reducirlas y mejorar el aspecto de la piel en un 20%. Y también es beneficioso para el buen estado de las uñas y el pelo, porque estos también envejecen.

Por último, tomar estos batidos puede favorecer el tránsito intenstial, pues evitan que se acumulen toxinas en el sistema digestivo, las cuales además interfieren en la absorción de esta proteína de forma natural en los alimentos.

Según los expertos, el efecto del colágeno bebido se empieza a notar en unos 10 días en uñas y pelo, en dos o tres semanas en la piel y en un máximo de ocho semanas en las articulaciones. Además, apuntan que desde el primer día ya se aprecia más luminosidad en la piel. Así, al contrario que la vitamina C, en el caso del colágeno es mejor tomarlo vía oral que darnos una crema.