La Roche Posay, Dove, Nivea... cremas de manos para evitar los daños del frío

Las manos son la parte del cuerpo que más se expone a los factores externos. Y es junto a labios y rostro, la más castigada por el frío invernal. Los cambios bruscos de temperatura que sufren a diario, por ejemplo al pasar del frío de la calle al calor de una casa con calefacción, van poco a poco provocando sequedad y se va volviendo más áspera en los días más crudos del año. Y también nos hemos visto obligados a aplicarnos gel hidroalcohólico varias veces al día, lo que afecta a la capa protectora de la piel.

Para evitar que las manos estén cada vez más castigadas, hay varios remedios naturales. Los expertos recomiendan beber suficiente agua para mantenernos hidratados, no solo en verano. Si en invierno no nos apetece tanto, podemos tomar infusiones o caldos vegetales, por ejemplo. Sin embargo, el alcohol y el tabaco tienen el efecto contrario. También favorece al buen estado de la piel una alimentación sana, basada en los cítricos, ricos en vitamina C y antioxidantes.

Por último, la vitamina A también es clave en la piel, el pelo y las encías. La encontramos en los lácteos, los huevos, la carne y los pescados grasos. Pero en los meses más frío, el remedio más efectivo es aplicar crema protectora. A continuación repasamos algunas de las más vendidas y las mejores en cuanto a relación calidad-precio.

Crema reparadora con urea, de Instituto Español

​2,25€/150ml

Crema reparadora Urea, de Instituto Español Amazon

La urea es una sustancia que produce el cuerpo de forma natural que nos ayuda a mantener hidratada durante más tiempo porque impide la pérdida de agua. Al aplicárnosla en la piel en una concentración superior, actúa con efecto peeling de la piel, llegando a eliminar células muertas Esta crema está en el 'top' venta de Amazon y su precio tiene mucho que ver, porque pocas ofrecen tanta calidad a un precio tan bajo. Está recomendada para adultos con piel seca, además de las manos, para aplicar en rodillas, codos o pies. Reduce cualquier signo de aspereza, sequedad o grieta.

Dove DermaSpa

​2,60€ / 70ml

Dove Derma Spa Crema De Manos Amazon

Destacamos esta crema de manos de Dove, ya que fue elegida como la mejor en el último análisis del mercado de OCU (2019). En el estudio alcanzó la mayor puntuación posible en hidratación y efectos sobre la barrera cutánea. Otra ventaja es que podemos encontrarla en casi todos los supermercados, como Mercadona, Carrefour o Alcampo, y también en Amazon. Está recomendada para aplicar día y noche masajeando "suavemente desde las muñecas hasta las puntas de los dedos, incluyendo las uñas y las cutículas". Además, según la marca "mejora el proceso natural de renovación nocturna de tu piel".

Nivea, crema de manos reparadora 3 en 1

3,99€ / 100ml

Nivea, crema de manos reparadora 3 en 1 Amazon

Las cremas para el cuidado de la piel de Nivea siempre han estado entre las más vendidas. Pero esta línea está especialmente pensada para como calmante para manos agrietadas, tirantes y muy secas. Entre sus ingredientes destaca el dexpantenol (provitamina B5), un factor vitamínico del grupo de las vitaminas B, que refuerza la protección natural de la piel, estimula a las células regenerativas y acelera el proceso natural de curación. Su textura es ligera y se absorbe rápidamente. Está pensada para pieles muy secas y tiene efecto reparador y calmante.

Cicaplast, La Roche Posay

7,64€ / 50ml

Cicaplast, La Roche Posay Amazon

Las cremas de la línea Cicaplast, de La Roche Posay, destacan por su fuerte poder de hidratación. Son bastante densas, aunque se absorben de forma natural en un tiempo más que aceptable. Está recomendada por los dermatólogos frente a la dermatitis atópica de la piel de las manos. Un producto interesante y competitivo para su precio.

Neutrogena, crema de rápida absorción

​9,99 euros / 75ml x 2 unidades

Neutrogena, crema de rápida absorción Amazon

Es la marca más vendida en farmacias, conocida por crear las cremas con la fórmula noruega original. El catálogo de Neutrogena incluye esta variedad en formato de absorción rápida, que no deja sensación de grasa y humedad en las manos. Esto lo consigue gracias a la dimeticona, que contribuye a una mayor velocidad de absorción. En la lista de ingredientes también vemos que tiene glicerina (que nutre, repara y protege), vaselina (que hidrata y suaviza), vitamina E (que previene el envejecimiento) y pantenol (suaviza y calma).

