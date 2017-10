Botellines por más de 800 euros, el lujo llega al mercado de la cerveza artesanal

Caviar, angulas, vino, champán... a nadie le sorprende, a día de hoy, los precios astronómicos que pueden alcanzar algunos de estos productos, incluso si rozan los 45.000 euros como el Dom Pérignon Rose Gold de 1996. Por el contrario, otras bebidas, como la cerveza, siempre se han asociado erróneamente a precios mucho más asequibles. Sin embargo, apenas medio litro de cebada fermentada puede superar los 800 euros.



Es el caso de la cerveza Tutankhamun Ale, cuyo origen es de lo más original. En el año 1990, el arqueólogo de Cambridge Barry Kemp descubrió una receta de 3.250 años de antigüedad. El descubrimiento se realizó en una cervecería situada en el Templo del Sol, perteneciente a la reina Nefertiti. Concretamente, se encontraron 10 cámaras de elaboración cervecera en los que se detectaron restos de la bebida. Junto con varios investigadores, se logró diseñar la arcaica receta.



Posteriormente, fue la cervecería escocesa de Jim Merrington quién se encargó de producirla. Se realizaron 1.000 botellas, vendidas a un precio que osciló entre los 52 y los 70 dólares. Sin embargo, la primera de ellas se vendió por 7.686 dólares (¡5.507,56 euros!)



Tactical Nuclear Penguin

Por el top ten de las cervezas más caras también se encuentra la Tactical Nuclear Penguin, que fue lanzada en el año 2009 por la escocesa BrewDog. En aquel entonces, fue la cerveza más fuerte jamás producida, con un 32% de graduación alcohólica. Este alto volumen de alcohol se consiguió gracias a la maduración durante 8 meses en barricas de whisky, en la isla escocesa Arran. Las bajas temperaturas que suelen caracterizar esta isla provocaron que la cerveza, tras madurar, alcanzara un 20% de volumen, cuando inicialmente tenía un 10%. Finalmente, la Tactical Nuclear Penguin llegó al 32% porque se mantuvo a una temperatura de – 20 grados.



Su precio de venta medio fue de 127 euros. Debido a las bajas temperaturas a las que fue creada, su nombre se asoció rápidamente a los pingüinos. Es una cerveza que debe tomarse poco a poco, pues al ser tan potente resulta imposible bebérsela de un solo trago. Detrás de la botella, BrewDog especifica que “esta es una cerveza muy potente, que debe ser disfrutada a pequeños sorbos y con un aire de indiferencia aristocrática, tal y como se disfrutaría un whisky de calidad”.

Samuel Adams’ Utopias



Por otro lado, la Samuel Adams’ Utopias es una cerveza lager elaborada por la Boston Beer Company, situada en Massachussets, y es la más cara de los Estados Unidos. La empresa fue fundada en el año 1984 por Jim Kochen con la finalidad de servir a los norteamericanos una cerveza de una calidad superior a la que estaban acostumbrados. Jim Kochen pertenceía a quinta generación de su familia que se dedicaba a la elaboración de cerveza. Para honorar al legado familiar, recuperó una receta que fue usada por primera vez en 1870 por su tatarabuelo, Louis Koch.



La botella de 750ml de la Samuel Adams’ Utopias se vende a 238 dólares, lo que serían unos 171 euros aproximadamente. Se comercializó por primera vez en el 2002. Desde entonces, cada dos años la Boston Beer Company lanza un reducido y exclusivo número de lotes, embotellándola en cerámica y envejeciéndola en whisky y coñac durante 18 meses. Está elaborada a base de maltas ahumadas caramelizadas, Barbarias de Vienna y de Moravia, así como con cuatro variedades de lúpulo noble: Saaz, Hallertauer Mitelfrüh, Tettnanger y Spalter.

Schorschbock 57



La cervecera alemana Schorschbräu creó la Schorschbock 57, la más fuerte del mundo, con un 57,7% de contenido alcohólico, superando las elaboraciones de BrewDog. La Schorschbock 57 nació en el año 2011 y se elaboró a partir del método Eisbock, que se basa en la congelación del agua de la cerveza para, posteriormente, retirar los cristales de hielo y conseguir una bebida con más cuerpo y sabor, así como también un grado más alto de alcohol.



La cervecera sólo puso a la venta 36 botellas de 330ml, las cuales se vendían a un precio medio de 197 euros.

Sink the Bismarck



La quinta cerveza más cara del mundo es la Sink the Bismarck, con un 41% de graduación alcohólica, y que fue lanzada por la cervecera escocesa BrewDog en el año 2010 con el objetivo de desbancar a la alemana Schorschbräu, que hasta ese entonces ostentaba el honor de elaborar la cerveza más fuerte del mundo. BrewDog consiguió liderar la lista, tanto con esta cerveza como con la The End of History (55 grados), pero por poco tiempo. A l año siguiente nació la Schorschbock 57, de modo que Schorschäu recuperó su reino.



Descrita como una IPA Quadruple, esta cerveza cuesta aproximadamente unos 265 euros. Su nombre proviene de un film británico llamado ¡Hundid el Bismarck!, en la que la flota británica intenta hundir el acorazado alemán más famoso. Toda una metáfora para simbolizar que BrewDog quería dejar atrás a Schorscnbräu en la carrera por la cerveza más fuerte del mundo.

Jacobsen Vintage



Nacida en el año 2008, Jacobsen Vintage es una Barley Wine, una fuerte ALE, elaborada por la compañía danesa Carlsberg. Incorpora aromas a vainilla, roble, caramelo y Jeréz. Su volumen alcohólico alcanza el 10,5%. Además, la cerveza tiene una edad de entre 10 y 15 años, y se madura en barricas de roble durante unos 6 meses aproximadamente.



La botella, de 375ml, ronda los 270 euros y está decorada con una litografía original del artista danés Frans Kannik. Las primeras producciones se subastaron en Internet. Las ganancias se destinaron a los niños de África.

Antarctic Nail Ale



La Antartic Nail Ale es una cerveza de edición limitada, con un 4,6% de graduación alcohólica, elaborada a partir de agua obtenida al deshacer un bloque de hielo del Antártico. Fue lanzada en el año 2010 por la Nail Brewing, una microcervecería australiana. El hielo fue recogido por un helicóptero de la tripulación del Sea Shepherd, una organización ecologista internacional.



Sólo se produjeron 30 botellas, que fueron subastadas el 3 de noviembre de 2011 por 575€. En una segunda subasta, que tuvo lugar el 19 del mismo mes, las cervezas alcanzaron los 1330 euros. Más del 90% de la cerveza es agua, por lo que Nail Brewing la anuncia como la cerveza más antigua y más pura del mundo.

The End of History



La segunda cerveza más cara del mundo fue producida en el año 2010 por BrewDog y tiene un volumen alcohólico de 55 grados. Tan sólo se produjeron 12 botellas de esta cerveza tan exclusiva y limitada, y se vendieron a un precio de 598 euros.



Los responsables de la empresa escocesa no sólo quisieron en su momento poner un punto y final a la disputa entre ellos y Schorschbräu, sino que también se propusieron diseñar botellas únicas, forrándolas con animales disecados. En concreto, ardillas grises y armiños. La empresa garantizó en su momento que la piel se obtuvo de animales atropellados en las carreteras.

Vieille Bon Secours



Por último la cerveza más del mundo es la Vieille Bon Secours y ronda los 840 euros. Se trata de una botella de 12 litros de cerveza belga elaborada por la firma Caulier.



La Vieille Bon Secours, que estuvo almacenada durante décadas, se descubrió en el sótano de un restaurante belga de Londres en 2009. Tiene un sabor complejo, que mezcla cítricos y caramelo, con un tono de regaliz y anís. Su porcentaje de alcohol es del 8%.