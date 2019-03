Mr. Lupín, un bistró refinado con alma de bon vivant que pasa desapercibido

Empezar el año disfrutando de esos pequeños placeres de la vida, como sentarse a comer en un lugar acogedor y dejarse llevar por las sorpresas sólidas del chef y las delicias líquidas del sumiller, es un lujo que todos deberíamos permitirnos nada más entrar en enero. Sobre todo si la conversación es buena y la compañía inmejorable. El sitio debe ser Mr. Lupín, pero el mes no importa. Cualquier día del 2019 es bueno para probar la carta con la que José Gallent está dando que hablar en Madrid. Cualquier día menos el domingo, que cierra.

En una ciudad tan cargada de opciones gastronómicas no es fácil destacar si eres un restaurante pequeño y sin estridencias. Más aún cuando no pretendes ser ese nuevo sitio de moda en el que la calidad de las fotos en redes está por encima de la de los platos que en la mesa. Y Mr. Lupín no quiere ser eso. El bistró mediterráneo de José Gallent es más bien ese sitio que pasa desapercibido por fuera porque su belleza radica en el interior. Un restaurante sofisticado en el contenido y en el continente donde el cliente se siente como en su propia casa pero come aún mejor.

Si Mr. Lupín fuera persona sería un galán refinado, un gentleman con una pizca de bon vivant y la frescura del gourmet mediterráneo. Pero es restaurante, y en él la gastronomía francesa se fusiona con la cocina española bajo una cuidada decoración acertadamente minimalista que, al igual que la delicada propuesta del chef, da voz a esa gran verdad que se nos olvida entre tanto ruido, la del “menos es más”.

José Gallent es valenciano, pero descubrió su pasión por la cocina francesa cuando se instaló en el restaurante L’Ardoise de París. Se había formado en el País Vasco, en la escuela de cocina de Luis Irizar, y su estancia en la capital gala fue solamente el principio de una eterna relación de amor que culminaría en Madrid con la apertura de Mr. Lupín. Después de formar parte del equipo de los estrellas Michelin Club Allard y BiBo Madrid, el chef decidió cumplir su sueño y abrir las puertas de su primer restaurante propio en la calle de López de Hoyos hace apenas un año.

En su casa de la milla de oro madrileña, la tradición y el buen gusto se unen a una muy bien perfilada carta de vinos ‘comestibles’, todos ellos especialmente elegidos para acompañar sus sabrosos platos, y también a una coctelería que abarca desde los combinados más tradicionales para acompañar el aperitivo (un Mimosa, un Bellini o un Kir Royal) hasta los cócteles más exóticos elaborados por el barman (un Paris Calling, un Jane Birkin, un Pornstar Martini). Ambas partes, platos y copas, encajadas a la perfección con el finísimo gusto y el minucioso cuidado que José Gallent pone a todo lo que toca.

La carta abarca desde entrantes clásicos hasta atrevidas innovaciones culinarias de tierra y mar. Con indudable influencia francesa y ese aire mediterráneo que todo lo aligera, el exquisito menú de Mr. Lupín comienza con los raviolis de brandada de bacalao con anguila ahumada o con la espectacular gallette d’escargots (un crujiente relleno de bacon y champiñones, con caracoles y salsa de mantequilla, que el chef tarda en hacer un día entero), continúa con una selección de carnes y pescados en la que destacan unos singulares chipirones rellenos de morcilla de Burgos con compota de manzana y mango (hay que probarlos) o el apetitoso magret de pato con peras al vino y puré roto de zanahoria. Para completar la experiencia, José Gallent incorpora a la carta postres para los que merece la pena dejar hueco, como la milhojas de manzana caramelizada y chantilly de caramelo al tomate.

Nota para foodies espabilados: durante las noches del 28 y el 29 de enero, Gallent ofrecerá un menú especial a cuatro manos junto a otro grande de los fogones, Migue Carretero (Santerra). Dos oportunidades únicas para dejarse seducir por el distinguido encanto de Mr. Lupín.