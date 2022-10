Pasajes y shows de Halloween en Parque de Atracciones, PortAventura, Warner...

Halloween no es una tradición española, pero cada vez tiene más arraigo en mayores y pequeños. Sus orígenes se remontan al año nuevo de los pueblos celtas de Europa hace más de 2.000 años, según la Universidad de Oxford, cuando creían que los espíritus viajaban ese día al más allá junto a las hadas y los demonios. Aunque después esta fiesta se popularizó en EEUU, donde tallan las calabazas a mano en los colegios para crear caras terroríficas, algo que también se hace ya en España.

Y no solo la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, sino que cada vez los eventos y fiestas se adelantan más en el tiempo. Una de las formas que está muy de moda para celebrar Halloween con niños es ir a los parques temáticos y de atracciones para disfrutar de espectáculos de terror, disfraces y muchos más. Estos son algunos de los que han preparado algo especial para celebrarlo.

Parque de Atracciones de Madrid

El Parque de Atracciones

Mientras recorremos el parque disfrutando de la decoración las atracciones. se pueden disfrutar de "espeluznantes actuaciones en la calle" con shows tematizados para todas las edades entre los que destacan, según la web del parque, 'The Walking Dead', 'Welcome to the Apocalypse', 'Zombie Hop' o 'Una escuela monstruosa'. Además, solo los días 29 30 y 31 de octubre saldrán los mostruos. Todos los pasacalles y pasajes del terror están incluidos en la entrada al parque salvo 'The Walking Dead Experience' y 'The Walking Dead Experience Dark Session', los cuales tienen un coste adicional. La gran novedad es 'El Tempo de Shanarkai' para mayores de 10 años.

Días 29 30 y 31 de octubre: de 12 a 00h.

Precio: 39,50 euros (personas a partir de 140 cm).

PortAventura World, en Tarragona

PortAventura World

En el parque catalán extienden la decoración y los espectáculos de Halloween hasta el 13 de noviembre. Anuncian en su web que "los espíritus más terroríficos se apoderan de PortAventura World y transforman el resort para que lo pases de miedo" con The Horror Staff como protagonistas.. Hay un total de cinco pasajes del terror, aunque todos ellos son de pago (entre 5 y 7 euros o 30 euros para acceder a todos), que son La isla maldita sobre un tormenta en el Caribe; REC Experience, de la saga REC; La Muerte Viva, sobre la tradición en México; Apocalipsis Maya, con los dioses como protagonistas; y Horrock in Texas, que es un musical de MTV. Pero también hay varios espectáculos gratuitos.

Abierto todos los días. 29 30 y 31 de octubre: de 10 a 23h.

​Precio: 48€ (a partir de 11 años ) y 42€ (de 4 a 10 años y a partir de 60).

Parque Warner Madrid

Parque Warner Madrid

En el parque temático de Warner destacas las Halloween Scary Nights, que incluyen siete pasajes del terror (IT Experience, Freddy Krueger, Escape room...), 4 zonas de miedo (apocalipsis, klown's to kill...) varios shows (The vampire club dance show, Fuel girls from the ashes, DJ Halloween Party) y acceso a todas las atracciones del parque durante las dos horas previas al evento. Se celebran los días 28 de octubre de 22h a 03h y el 31 de octubre de 00 a 04h. También hay espectáculos dirigidos para toda la familia, con pasajes infantiles, musicales o desfile Trick or Trat Party Parade.

Abierto todos los días. 29 30 y 31 de octubre: de 10 a 23h.

​Precio: 52,90 euros (personas a partir de 140 cm), 49,90 para mayores de 65 años y niños (entre 100 y 140 cm.)

Isla Mágica, en Sevilla

Isla Mágica

En el parque sevillano decora sus calles durante el mes de octubre con iluminación tenebrosa al caer la noche, telarañas, lápidas, murciélagos y calabazas. Cuenta con tres pasajes del terror (Quinesis y el más allá, Sendero del terror y La gruta encantada) y 13 espectáculos terroríficos, cuatro de ellos nuevos para esta edición de Halloween. Además, cuenta con un cine donde emiten una película temática.