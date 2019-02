Celebra San Valentín con los mejores regalos VIP... por menos de 50 euros

El 14 de febrero es otra de esas fechas que tenemos marcada en rojo en nuestros calendarios. Sobre todo quienes están en pareja, porque quien más quien menos siempre tiene un gesto de amor con la persona que comparte su vida ese día, ya que se celebra San Valentín, el patrón de los enamorados, y muchos aprovechan la jornada para declarar a su ser querido todo lo que sienten. Aunque pensemos que la reputación de esta festividad va bajando, nada más lejos de la realidad. En España mueve unos 1.500 millones entre reservas de hotel, flores, bombones...y regalos.

En estos días, muchos vuelven a las tiendas para buscar ese obsequio especial para su pareja, de ahí que para el consumo sea una fecha clave. Por eso, por San Valentín siempre se lanzan ediciones especiales de multitud de productos, así como promociones y descuentos en muchos comercios. Además, al estar en plenas rebajas, también se puede aprovechar la coyuntura para ahorrarse un dinero en el regalo.

Así, es posible conseguir un detalle a la altura de nuestro amor sin tener que dejarnos una gran suma, sobre todo porque hace apenas un mes que pasó la Navidad y todavía muchos no se han recuperado del todo. De hecho, por menos de 50 euros hay opciones muy interesantes con las que nuestro enamorado/a no podrá resistirse.

Empezamos con uno de los regalos más típicos, pero no por ello menos importantes. El perfume es un clásico que siempre procede regalar, aunque en San Valentín adquiere una connotación especial si se trata de una edición creada 'ad hoc' para esta jornada. Por ejemplo, uno de los más regalados en estos días para ellas es el de 'Amor amor', de Cacharel. Pero sí se quiere apostar por una novedad, Dior ha lanzando hace poco 'In love with you', una nueva fragancia con un mensaje implícito perfecto para el Día de los Enamorados. Ambos están a la venta en Sephora con un precio especial por San Valentín. El primero cuesta 22,46 euros y el segundo, algo más caro, cuesta 54,95 euros.

'Amor amor' está a la venta en Sephora por 22 euros / Cacharel

En este sentido, el maquillaje es un bien muy preciado y hay productos que son especialmente caros que constituyen un regalo perfecto en San Valentín. Uno de los productos de Sephora más codiciados son las paletas de Huda Beauty, la marca de la influencer árabe Huda Kattan, cuya firma hace las delicias de las mujeres alrededor del mundo. Ahora puedes conseguir una de sombras de ojos por 29,95 euros y una de 'highlihter' o brillo por 42,95 euros.

Paleta de sombras de Huda Beauty por 29,95 euros / Sephora

Un bolso también es un regalo muy apropiado para San Valentín, y en este caso las rebajas nos facilitan la tarea, ya que podemos conseguir bolsos de firma a buen precio. En El Corte Inglés tienen una amplia selección y, ciñéndonos a nuestro presupuesto, tenemos modelos de la marca Joe and Mr. Joe por 39,90 euros.

Bolso Joe and Mr Joe por 39,90 euros / El Corte Inglés

En el apartado ropa, y teniendo en cuenta que la primavera está a la vuelta de la esquina, un trench es una opción muy aconsejable para regalar en San Valentín, ya que es el abrigo perfecto para la próxima temporada. En Zara han renovado ya sus prendas de cara a la nueva estación y hay trench de efecto ante por 49,95 euros.

Trench de Zara por 49,95 euros

Por último, una joya es otro de los infalibles de San Valentín, y también pueden conseguirse a buen precio. En Tous hay pendientes y colgantes por cantidades inferiores a los 50 euros, como estos pendientes con la típica forma de su oso de cuarcita rosa y plata por 39 euros.

Pendientes de cuarcita rosa y plata por 39 euros / Tous

En cuanto a ellos, también podemos encontrar opciones interesantes por menos 50 euros. O una cantidad similar. Un regalo que puede hacer mucha ilusión por el 'boom' que hay con este producto es un altavoz Alexa, que está causando auténtica sensación últimamente. En Amazon ahora es posible hacerse con uno por menos de 60 euros, además que es un regalo para disfrutar en pareja.

Una cartera también puede ser una buena idea de cara a este San Valentín, sobre todo si es de las que están destinadas a durar por su calidad. En Tommy Hilfiger las hay de piel auténtica por 49,90 euros con su característico logo, así como tarjeteros también de piel por 39,90 euros.

Cartera de piel por 49,90 euros de Tommy Hilfiger

Igualmente, también se puede hacer un regalo práctico de cara a la primavera. Y también hay abrigos perfectos para la próxima estación bastante rebajados de precio. En El Corte Inglés hay parcas como ésta de Emidio Tucci por 64 euros. Un precio algo más elevado que nuestro presupuesto, pero teniendo en cuenta que antes costaba 129 euros, merece la pena. Si bien las hay a precios más asequibles en otras firmas del grupo, como Green Cost, Studio Classics o Dustin.

Parca con bolsillos de Emidio Tucci por 64 euros / El Corte Inglés

El calzado también puede ser muy bien recibido. Igualmente, en rebajas todavía se pueden conseguir chollos a muy buen precio. En Scalpers, por ejemplo, estas sneakers en colores tierra cuestan ahora 49 euros, rebajadas de 79 euros.