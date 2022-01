Esto es de lo que te arrepentirás cuando tengas 80 años, según Jeff Bezos

Los grandes arrepentimientos de la mayoría de las personas que llegan a la tercera edad no giran alrededor de las malas decisiones, tropiezos y equivocaciones, como creerían algunos, sino que reflejan las oportunidades perdidas y los riesgos no tomados, según el fundador de la empresa de venta en línea Amazon, Jeff Bezos, en una entrevista con Mathias Döpfner, CEO de Axel Springer, publicada por Business Insider. "Muy pocas veces lamentarás hacer algo que no funcionó", dice el magnate que en 2017 alcanzó el primer puesto de la lista Forbes. "Casi siempre será sobre las cosas que haces. Son actos de omisión".

El historial del empresario estadounidense es una prueba a favor de esta mentalidad. Trabajaba en una empresa financiera en Wall Street en 1994 cuando decidió iniciar una compañía para vender libros a través de internet, un concepto que hoy en día se ha vuelto cotidiano, pero que era inaudito en el momento.

Bezos cuenta que le contó su idea a su jefe, que le contestó que era una buena idea "pero que era una idea aún mejor para una persona que no tuviera un buen trabajo", según recuerda. "Sospeché que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo siquiera", dice. "Tomé el camino menos seguro y estoy orgulloso de mi decisión".

Uno de los elementos más importantes para poder tomar este tipo de decisiones es la red de apoyo de familia y amigos con la que uno cuenta, dice Bezos, como su exesposa, MacKenzie, que lo apoyó en su nuevo proyecto y compartió la pasión con la que abordaba el reto. También pone el ejemplo de su madre y sus abuelos como exponentes de las personas que lo inspiran. "Cuando tienes gente que te ama y te apoya, sientes que puedes tomar riesgos", explica el magnate. Con esa confianza, es un poco más fácil enfrentarse a los desafíos, sean profesionales o emocionales, como aclara Bezos.