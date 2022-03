Los consejos de Jeff Bezos para crear un negocio de éxito sin perder el tiempo

El multimillonario Jeff Bezos es conocido por ser el fundador de Amazon. Aunque hoy en día ya no está al frente de la empresa de paquetería y venta de productos, puesto que Andy Jassy asumió el cargo de director ejecutivo el pasado mes de junio de 2021, sigue formando parte de la junta directiva de la compañía.

De hecho, el día de su salida, Bezos mandó a los accionistas un último correo a modo de despedida donde relataba todas sus vivencias y aportaba algunos consejos que pudieran ser de ayuda a los que se quedan. Pero esta no es la única ocasión en la que ha revelado sus trucos para liderar una empresa.

Durante una entrevista que hizo para Business Insider en 2018, con motivo del Premio Axel Springer que recibió aquel año, el magnate destacó sus principales consejos para emprender y evitar cometer errores durante todo el proceso. La clave, lejos de lo que pueda parecer, reside en atreverse y tomar decisiones que al principio pueden parecer un riesgo.

Dar un paso

Tal y como explicó durante la entrevista, "cuando empiezas a pensar en cosas de las que te arrepientas al llegar a los 0 años, casi todas son aquellas que no has hecho. En muy pocas ocasiones te arrepentirás de algo que intentaste, pero que no acabó funcionando". Por eso, recomienda a todos aquellos con una idea lanzarse a materializarla.

Bezos solía trabajar en el mundo de las inversiones en Nueva York, pero un día decidió dar un cambio a su vida para iniciar su propio negocio. "Es algo que siempre quise hacer, incluso cuando era pequeño. Soy de esas personas que cuando mira algo piensa en cómo puede mejorarlo", señala durante la conversación.

Otro de los puntos esenciales cuando se toma la decisión de intentar levantar una empresa es ser fiel al proyecto. Además, cree que una gran ventaja es tener personas cerca que defiendan tus ideas. "Cuando tienes a gente que te quiere y que te apoya, como me pasó a mí con mis padres o mis abuelos, acabas tomando riesgos porque sabes que, pase lo que pase, alguien te ayudará a levantarte si te caes", puntúa.