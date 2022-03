Los cinco trucos de la empleada que Jeff Bezos contrató con solo dos preguntas

En el año 2002, Ann Hiatt estaba buscando trabajado en las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos. Después de enviar su CV a varias empresas, recibió la llamada de Amazon para realizar una entrevista sobre una oferta de empleo. Tras varios encuentros con diferentes personas y habiendo superado las distintas fases de selección, la joven tuvo que enfrentarse a Jeff Bezos. Con solo dos preguntas el empresario decidió apostar por Hiatt y contrató de forma inmediata a la candidata.

Desde entonces, ha trabajado más de 15 años para Bezos y ha sido empleada para otras compañías de Silicon Valley, como Google. Ahora la mujer ha querido compartir con los lectores del medio CNCB cinco consejos para impresionar instantáneamente a un responsable de contratación durante la entrevista de trabajo. Todos ellos se basan, aseguró, en "los cientos de entrevistas" que ha realizado a lo largo de las décadas de carrera profesional.

5 consejos para destacar en tus entrevistas

Es importante construir un relato detrás de los hobbies o aficiones que tenemos para que el entrevistador no nos olvide. Hiatt ha asegurado que cuando estuvo haciendo procesos de selección en Google se fijaba más en la gente que tenía una historia que acompaña a sus intereses. Para ello, exponían la forma por la que llegaron a desarrollar su afición por medio de reflexiones: "Hicieron más que simplemente decir 'me gusta la jardinería' o 'me encanta construir muebles'".

Por otro lado, destaca que en muchas ocasiones hablar todo el tiempo de lo que se sabe hacer es una señal negativa. El reclutador puede interpretar eso como que al candidato "le gusta permanecer en su carril y jugar a lo seguro, en lugar de buscar nuevos desafíos y experiencias". Para corregir esto, sería acertado conversar sobre los aspectos que le interesa mejorar, las habilidades que desea desarrollar y las metas que pretende alcanzar algún día.

El individualismo está bien, pero hasta cierto punto. Hiatt recomienda hablar sobre los éxitos comunes de un grupo de trabajo, algo que es difícil de comprobar, pero que siempre es positivo recalcar en las entrevistas. Emplear expresiones como "logramos el objetivo que nos marcamos" o "mi equipo hizo un gran trabajo haciendo crecer la venta de ese producto".

Es importante compartir ejemplos de momentos en lo que se ha fallado. Estos sirven para aprender de los errores y ser mejor en los próximos intentos. En este sentido, la experta ha defendido que en Google se descartan rápidamente proyectos que no funcionan desde el principio. Estos sirven para que los empleados están con más energía y más motivados.

Por último, recomienda que cuando se hable sobre el puesto de trabajo, no se haga desde un punto de vista estático. Hay que elaborar una "hoja de ruta de cómo podría ser el puesto y cómo podría desarrollar las habilidades para llevar a la empresa al siguiente nivel". Es importante mostrarle al empresario la visión de cómo podría ser su papel en uno o dos años.