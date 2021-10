¿Cuáles son tus debilidades? Cómo responder en una entrevista de trabajo

Dentro de todas las preguntas que se pueden incluir en una entrevista laboral, hay una serie de ellas que siempre se suelen repetir en los procesos de selección. Una de ellas suele ser: ¿cuáles son tus debilidades? Según nos vamos enfrentando a entrevistas de trabajo y ganamos experiencia, nos es más fácil desenvolvernos en este tipo de situaciones. En un primer momento, sobre todo iniciando nuestras andaduras en el mercado laboral, nos puede provocar intranquilidad.

Según recoge Grow, no saber qué responder en ciertos momentos nos puede llevar a quedarnos en blanco con nuestro entrevistador. En caso de que eso pase, que no cunda el pánico. Hay que tener en cuenta que únicamente están mirando cómo respondemos y cómo nos desenvolvemos en este trámite. En la gran mayoría de ocasiones miran nuestra capacidad de reflexión e inteligencia emocional, no están expectantes por obtener una respuesta perfecta. En este sentido, la pregunta se convierte en una excelente oportunidad para destacar una de nuestras muchas facetas con estos sencillos consejos.

No menciones debilidades para el puesto



Para poder anticiparse bien a esta pregunta un buen truco sería acudir a la página oficial de la empresa a la que vamos. Allí, en algún apartado, describirán cómo se definen, en qué se comprometen, o cuál es su visión sobre determinados asuntos en la sociedad. A la hora de responder, has de ser lo más acertado posible y no mencionar algo que esté dentro de los valores de la empresa. Además, se puede hacer lo mismo se puede hacer buceando en sus perfiles oficiales en las redes sociales. Asimismo, si la vacante ha sido publicada a través de plataformas de empleo, se suele incluir algún tipo de descripción del trabajador que están buscando.

Cómo lo has superado



Una vez hayas mencionado esa debilidad o un hábito laboral que necesitas mejorar, la clave es mostrar cómo estás trabajando en superar dicho aspecto. Si has indicado que eres una persona que trabaja muy rápido, lo correcto sería asegurar que es una manera muy eficiente de trabajar. Seguidamente habría que detallar cómo con el tiempo has aprendido que en ciertas ocasiones estos atajos pueden darte ventaja, o ir en detrimento de tus compañeros. Mencionando al resto del equipo, se refleja cómo trabajas con una visión de grupo dentro de este aspecto. También se podría decir que a pesar de trabajar rápido, siempre revisas el trabajo antes de enviarlo.

Causa y consecuencia



Una buena técnica para hablar de tus debilidades en una entrevista de trabajo sería desarrollar una historia completa con causa y consecuencia. Puedes contar un ejemplo determinado de una anécdota en un puesto de trabajo determinado, cómo te enfrentaste a esa situación y qué hiciste para resolver dicho problema. Con este resultado final sobre la mesa, la clave estaría en describir qué te ha aportado esa experiencia en la actualidad para enfrentarte a situaciones parecidas.

Evitar los clichés



Una última cosa a tener en cuenta en esta parte de las entrevistas de trabajo es no ser demasiado pretencioso y huir de los clichés. La gran mayoría de las personas siempre suele mencionar que son perfeccionistas, o que suelen trabajar muy duro. Para los reclutadores y encargados de recursos humanos es algo que no se suele percibir de una forma honesta o auténticamente realista. Esos estereotipos van a jugar en tu contra, ya que el reclutador no podrá mirar más allá en tu personalidad y obtener un buen perfil de tu persona. Cuanto más peculiar sea tu defecto, mayores puntos de éxito obtendrás.