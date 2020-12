Tres preguntas que debes hacerte para aprender a innovar, según Elon Musk.

Elon Musk puede presumir de ser un adelantado a su tiempo: mucho antes de que la exploración espacial abriese sus puertas a las empresas privadas, el fundador de SpaceX se planteó llegar a la Luna y Marte sin necesidad de contar con agencias espaciales gubernamentales, como la NASA o la ESA; al mismo tiempo, su apuesta por los vehículos eléctricos desde 2003 con Tesla demuestra una tremenda capacidad de anticipación ante un mundo en plena descarbonización.

Por eso, la gran pregunta es: ¿dónde nace la innovación? O, dicho de otro modo, ¿se puede aprender a innovar? La respuesta es sí, según Elon Musk, uno de los emprendedores más innovadores de la era moderna. Durante una entrevista con el editor jefe del 'Wall Street Journal', Matt Murray, la semana el fundador de Tesla y SpaceX argumentaba que la creación de productos innovadores es "absolutamente fácil de aprender". Todo se reduce a responder algunas sencillas preguntas.

1. ¿Lo has intentado?

"El primer paso sería decirte a ti mismo 'pruébalo'", explica Musk. "¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado mucho? Si no lo has intentado, esfuérzate mucho", añade, ya que la innovación "no es algo misterioso. Es básicamente ser un perfeccionista absoluto sobre el producto o servicio que fabricas". Tampoco necesita que lo que hagas sea un gran avance, "simplemente que mejore tu producto. Esto es lo que realmente importa".

2. ¿Cómo puedes mejorarlo?

"Busca comentarios negativos de todos los sectores, de los clientes y de las personas que no son clientes... Y pregúntate: '¿Cómo podemos mejorar esto?'". Mientras lo haces, debes hacerte a ti mismo y a las personas que trabajan contigo esas mismas preguntas. "Piensa '¿qué te gustaría conseguir?'. He tenido esta conversación en Tesla algunas veces en las que no nos entusiasmaba un producto, pero creíamos que a otros les encantaría. Y ya sabes, no es así cómo funciona realmente: si no te encanta a ti, no esperes que les encante a los demás".

3. ¿Pasas demasiado tiempo en salas de reuniones?

La innovación requiere de más trabajo de campo que en las salas de reuniones. Por eso, recomienda que los grandes líderes "deberían centrarse más en el producto o servicio en sí, y pasar menos tiempo en las reuniones de la junta o en las finanzas". Y cita su propio ejemplo: "Cuando paso demasiado tiempo en las salas de reuniones, generalmente es cuando las cosas salen mal. Y cuando voy a pasar tiempo en la fábrica, o realmente utilizo los coches, o pienso en los cohetes, es cuando las cosas han ido mejor".

El fundador de Tesla y SpaceX también explicaba en esa entrevista que el mayor problema con las empresas estadounidenses en la actualidad es que hay demasiados graduados de escuelas de negocios que las dirigen. "Creo que hay demasiados MBA dirigiendo empresas", señalaba Musk. Una opinión extrapolable al resto del mundo, donde cada vez más prima este tipo de formación entre los gestores de empresas. Esta "MBA-ización de Estados Unidos no es lo ideal", según Musk, especialmente cuando se trata de innovación de productos.