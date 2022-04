Un exCEO de Google explica los motivos por los que volver a la presencialidad

Con la llegada de la pandemia en 2020, un gran número de empresas apostó por el trabajo en remoto como modelo laboral para mantener la actividad durante los meses de confinamiento. Una decisión que la mayor parte de las compañías tomó sin tener experiencia en este campo. Ahora, dos años después, los directivos están reclamando la vuelta a la presencialidad en las oficinas.

Este es el caso de los empleados de Google. La multinacional ha acordado con los trabajadores que estos tendrán que acudir al centro al menos tres días a la semana, a partir del lunes. Una decisión que ha celebrado el exdirector ejecutivo y expresidente de Google, Eric Schmidt, quién durante una entrevista con la CNBC se ha definido como un "tradicionalista".

Defensa de la presencialidad

El exCEO de Google ha defendido la presencialidad porque, durante décadas, el estilo en la oficina ha demostrado su eficacia: "En mi opinión, es importante que estas personas estén en la oficina". Durante su trabajo en la compañía del año 2001 al 2011, Schmidt ayudó a transformar a la entonces empresa emergente de Silicon Valley en el actual gigante tecnológico global valorado en 1,7 mil millones de euros.

Frente a los comentarios críticos sobre esta decisión, el expresidente ha destacado los aspectos prácticos para trabajar en persona, como "las conversaciones sobre profesionalismo, que pueden ser especialmente necesarias en empresas llenas de empleados jóvenes, son mucho más difíciles de mantener virtualmente".

Según explica Schmidt, los más jóvenes deben de aprender sobre el formalismo en las reuniones, las habilidades de presentación, la política del lugar de trabajo y el trato con la competencia, tanto interna como externamente. Y la mejor forma de hacerlo, según él, es de modo presencial: "Si pierdes eso porque estás sentado en el sofá de tu casa mientras trabajas, no sé cómo construyes una gran gestión. Sinceramente, no".

Excepciones

Sin embargo, no todos los trabajos tienen que seguir este modelo laboral. Para algunos puestos en los que la comunicación no es un pilar fundamental, no será necesario que se adopte este estilo. "A algunos les puede desagradar profundamente la naturaleza social de la oficina y muchos probablemente no estén ansiosos por reintegrar los viajes largos al trabajo en sus horarios", ha matizado el expresidente de Google.