Esta es la explicación psicológica de por qué estás tan enganchado al Wordle

Si eres de esas personas que se levanta por las mañanas y lo primero que hace es encender el teléfono móvil y resolver la palabra diaria del Wordle, hay una explicación psicológica para este hecho. Así lo explican a la CNBC, varios profesionales del estudio de la mente, que detallan qué puede haber detrás de esta obsesión colectiva.

Uno de los motivos que ha llevado al éxito a este pasatiempo (el periódico estadounidense 'The New York Times' lo ha comprado por más de un millón de dólares) es el hecho de que sea un fenómeno que se pueda compartir fácilmente. La psicóloga y profesora de diseño de juegos, Kelli Dunlap, ha explicado que la posibilidad de publicar tus resultados en las redes sociales, de una forma tan visual y sencilla, hace que la gente se interese por lo que has hecho y acabe entrando a jugar.

Dunlap también hace referencia al hecho de que solo sea una palabra cada día, lo que permite que la anticipación de un jugador aumente cada 24 horas. "El hecho de que sea solo una vez al día, te da algo que esperar", ha defendido.

El ABC de las necesidades humanas

Por otro lado, el profesor de psicología en la Universidad de Iowa, Douglas Gentile, argumenta que este factor de enganche se debe a lo que él llama el "ABC de las necesidades humanas". A es por autonomía, ya que tenemos el control sobre lo que está pasando, B es por pertenencia (belongingness en inglés), porque queremos sentirnos conectados a los demás, y C es por la competencia que se genera y que nos hace sentir que somos buenos en algo.

Otro de los motivos que hace que te obsesione es la relativa facilidad, ya que permite que personas de todos los grupos de edad puedan resolverlo, antes o después. Esta es una de las claves que defiende el psicólogo cognitivo, Michael Toma. "Las reglas son pocas y el objetivo general es relativamente fácil de comprender, lo que da lugar a nociones de gratificación instantánea" asegura a la CNBC.

Sobre su futuro, los psicólogos no parecen estar de acuerdo en cuánto tiempo más va a durar esta fiebre por el Wordle. Algunos explican que hay muchos juegos similares que producen una sensación igual a la que se siente cuando resuelves las palabras diarias. Otros señalan que dependerá de lo que haga el 'The New York Times' con la plataforma. Aunque todos apuntan a que en el actual mundo hiperconectado, cualquier moda que se vuelva popular con el tiempo su interés acaba disminuyendo.