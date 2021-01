El motivo por el que George Clooney dio gratis a 14 amigos un millón a cada uno.

Uno de los casos más curiosos de Hollywood es el de Keanu Reeves, el actor que menos encaja en ese puzzle de mansiones, coches caros y otros lujos que se construye alrededor de la mayor industria del cine en el mundo: conocido por donar millones de dólares al año a hospitales para el tratamiento del cáncer infantil, el protagonista de sagas como Matrix o John Wick se compró su primera casa en 2003 (con 40 años y tras haber amasado una fortuna), coge el transporte público y se dice que ha regalado miles de dólares a extraños que ha conocido en la calle. Salvando las distancias, solo hay otro caso similar en Hollywood: el de George Clooney, que en 2013 regaló un millón de dólares por cabeza a 14 de sus amigos más íntimos.

El famoso actor y director no siempre ha sido uno de los rostros más reconocibles del planeta. De hecho, su fama le llegó relativamente tarde (pasados los 30, gracias a su papel protagonista en la serie 'Urgencias') y su carrera en el cine dista mucho de un camino de rosas: tras no conseguir acabar Periodismo, pasó muchos años compaginando sus apariciones esporádicas en cine y televisión con trabajos como la venta de zapatos para mujeres y trajes para hombres, venta de seguros de puerta en puerta, mozo de almacén, albañil, cortando tabaco...

Por eso, Clooney sabe valorar lo que sus amigos más cercanos han hecho para ayudarle en los momentos más duros y, de manera indirecta, por ayudarle a llegar a donde está hoy. Porque en los años 80, cuando el actor iba de casting en casting sin destacar en ninguno, hubo situaciones en las que solo los amigos de verdad le ayudaron, tal y como reconocía en una reciente entrevista en 'GQ': "He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me han ayudado cuando he necesitado ayuda a lo largo de los años. Y yo les he ayudado a lo largo de los años".

"Tengo claro que estos muchachos, durante un período de 35 años, me ayudaron de una forma u otra", añadía el actor, que decidió invitarles a una cena en su casa en 2013. La película 'Gravity' acababa de convertirse en un éxito, lo que supuso unos ingresos totalmente inesperados para Clooney -protagonista junto a Sandra Bullock-. "Como no querían pagarnos, nos dieron acciones de la película, porque pensaron que iba a ser un fracaso y terminó siendo un muy buen negocio". Con su cuenta bancaria rebosante, el actor decidió devolverle a sus amigos todo su apoyo a lo largo de su vida.

Compró 14 maletas y llenó cada una de ellas con un millón de dólares en efectivo, como solo sucede en las películas. Cuando se presentaron en su casa, les dio las maletas. "Entonces, simplemente levanté un mapa y señalé todos los lugares a los que podía ir en el mundo y todas las cosas que podía ver gracias a ellos. Y dije: '¿Cómo se le paga a gente así?'. Y añadí: 'Bueno, ¿qué tal un millón de dólares?'", relataba Clooney en la entrevista.

"Sé que todos hemos pasado por momentos difíciles, algunos de vosotros todavía lo estáis pasando mal... Ahora, no tenéis que preocuparos por vuestros hijos; no tenéis que preocuparos por la escuela; no tenéis que preocuparos por pagar la hipoteca", les explicó Clooney, según desvelaba uno de los asistentes a la famosa cena. Sin duda, un muestra de gratitud de las que apenas se dan en el mundo.