Las dos reglas de Warren Buffett para ganar fácilmente un 50 por ciento más

Warren Buffett es considerado por muchos uno de los mayores gurús de la inversión de la era moderna. No en vano, su fortuna personal en 2020 llegó hasta los 73.500 millones de dólares (o unos 60.000 millones de euros, al cambio actual) y a sus 90 años puede presumir de haber sabido convertir los apenas 100.000 dólares con los que fundó su primera empresa de inversión en 1956 en un vasto imperio de sociedades con una altísima rentabilidad. Por eso, cuando el 'Oráculo de Omaha' habla de dinero, es buena idea prestar toda la atención posible. Especialmente porque, en su opinión, hay una manera realmente simple de empezar a ganar un 50% más de lo que actualmente ganas, simplemente siguiendo dos reglas.

Escribir bien y saber hablar en público. Sin trucos. "La única manera fácil de ganar un 50 por ciento más de lo que consigues ahora, como mínimo, es perfeccionar tus habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales", explicaba Buffett en un vídeo publicado en LinkedIn hace un par de años, y del que se hacía eco este artículo de 'CNBC'. El video fue publicado por Michael Hood, cofundador de Voiceflow, una empresa emergente con sede en Toronto, que permite a los usuarios diseñar, desarrollar y lanzar 'skills' para el altavoz inteligente de Amazon, Alexa, sin necesidad de saber cómo codificar.

"Si no puedes comunicarte, es como guiñarle un ojo a una chica en la oscuridad: no va a pasar nada. Puedes tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tienes que ser capaz de transmitirla. Y la transmisión es comunicación", explicaba Buffett. Una afirmación con la que el empresario multimillonario Richard Branson (fundador de Virgin) se mostraba de acuerdo en un post de su blog en 2016: "Hoy, si quieres tener éxito como emprendedor, también tienes que ser un buen narrador. Por supuesto, no sirve de nada ser un buen narrador si tu producto o idea es una basura. Pero no es suficiente crear un gran producto; también tienes que averiguar cómo hacérselo saber a la gente".

En el caso de Buffett, el consejo es algo que tuvo que aprender de primera mano. "Me aterrorizaba hablar en público cuando estaba en la escuela secundaria y la universidad. No podía hacerlo. Quiero decir, que tenía ganas de vomitar y todo", explicaba en una ocasión el inversor. Por eso, en sus años mozos Buffett recibió un curso de oratoria en Dale Carnegie, la organización de capacitación en el lugar de trabajo y desarrollo de habilidades profesionales fundada por el autor del mismo nombre.

"De hecho, tengo el diploma en la oficina. Y no tengo mi diploma de la universidad, no tengo mi diploma de la escuela de posgrado, pero tengo mi diploma de Dale Carnegie allí colgado porque cambió mi vida", explicaba Buffett entonces. Una formación que, en su opinión, le ha valido más a lo largo de los últimos 60 años que cualquier otra clase recibida en ninguna prestigiosa institución.