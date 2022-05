Cómo se gestiona la baja por reglas dolorosas en otros países del mundo

Este martes el Consejo de Ministros aprobará la nueva Ley del aborto liderada por el Ministerio de Igualdad y consensuada junto al de Sanidad. La normativa ha sido muy controvertida por numerosas cuestiones, entre las que se incluyen novedades en la salud de las mujeres. Por un lado, se acaba con la exigencia de tener el consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar, un requisito que incluyó el PP en 2015 en la ley de plazos que aprobó en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El proyecto recoge también medidas para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, para lo que se crearán registros de médicos objetores de conciencia que permitirán organizar los servicios.

El aspecto que finalmente queda fuera de esta normativa es la bajada del IVA de productos de higiene femenina, conocida como 'tasa rosa'. Sin embargo, uno de los puntos que se mantiene y ha sido más discutido es la baja por menstruaciones dolorosas. Según las fuentes del Gobierno, serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social y no por la empresa y no se exigirá un mínimo cotizado como en otras incapacidades temporales comunes. Además, este permiso por incapacidad temporal no comprenderá un número concreto de días, sino que serán los que necesite cada mujer. Este permiso será pionero en Europa, pero no en el resto del mundo. Las mujeres de algunos países asiáticos ya disfrutan del mismo desde hace décadas.

Japón

Esta baja por la menstruación está recogida en la legislación laboral nipona desde 1947. Eso sí, solo aplica a las trabajadoras que encuentren dificultares para realizar con normalidad su desempeño profesional por los síntomas de la regla, señalan desde EFE. Por otro lado, las empresas no estarán obligadas a abonar el salario correspondiente a la jornada de trabajo, como sucede con otras ausencias laborales por motivos médicos en este país. Asimismo, existen multas de hasta 2.200 euros para las compañías que denieguen las bajas a sus trabajadoras.

Corea del Sur

Las trabajadoras surcoreanas también tienen derecho a este tipo de permiso especial. Lleva en vigor desde 1953, aunque no se trata de una práctica muy generalizada entre la población femenina. Al igual que en Japón, las empresas que rechacen estas solicitudes de ausencia pueden recibir multas. Un caso muy sonado fue el de la aerolínea Asiana Airlines que recibió una multa de casi 1.800 dólares en 2021 por rechazar 138 peticiones entre 2014 y 2015.

Indonesia

Indonesia es uno de los países pioneros en Asia, ya que desde 194 incluye en su normativa laboral una cláusula donde las mujeres no podían ser forzadas a trabajar, durante el primer y segundo día de la menstruación. Además, en la última reforma, se incluía la posibilidad de coger hasta dos días pagados por estos dolores. Si bien las empresas pueden ser multadas por no respetar el derecho, aún hay muchas quejas en Indonesia de compañías que no son comprensivas al respecto.

India

En este caso, la legislación no reserva a sus trabajadoras el derecho a tomarse días libres mientras están menstruando, pero algunos estados como Bihar y empresas privadas sí que conceden entre uno o dos días libres al mes a las empleadas durante el comienzo del periodo. De hecho, en este territorio hubo una propuesta en el Parlamento para ampliarlo a hasta cuatro días.

Taiwán

La Ley de Igualdad de Género en el Empleo, impulsada en 2002, incluye en una de las disposiciones un permiso para que las empleadas se tomen un día libre al mes cuando tengan dificultades para realizar sus funciones laborales de forma habitual. Este permiso forma parte de las bajas por enfermedad que disfrutan los trabajadores.