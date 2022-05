¿Ha llegado la Gran Renuncia a España? El número de dimisiones se dispara

El fenómeno de la Gran Renuncia o la Gran Dimisión es una cuestión que comenzó a ganar atención mediática a finales del año 2021. Por aquel entonces, el Servicio Estadístico de Empleo de Estados Unidos publicaba unos datos que detallaban que más de 15 millones de trabajadores estadounidenses habían renunciado a sus empleos desde abril de ese mismo año. Un aumento de 4,3 millones si se compara con periodos anteriores.

En las últimas semanas, esta circunstancia se ha hecho más notable en otros países, entre ellos España. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos al cuarto trimestre del año 2021, en nuestro país hay 109.085 vacantes sin cubrir. Estos puestos de trabajo están repartidos de la siguiente manera: 95.556 pertenecen al sector servicios, 7.223 están vinculados a la industria y 6.307 están relacionados con la construcción.

Un fenómeno localizado

En este sentido, el lunes, responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales se reunieron para abortar esta cuestión. Ambas partes concedieron en señalar que no existe un problema de "gran dimisión o renuncia" en España y mucho menos se puede comparar con lo que está pasando en Estados Unidos. "En España no se puede decir que haya una renuncia masiva de trabajadores a sus puestos de trabajo", señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Asimismo, Rey concretó que este fenómeno está afectado a sectores concretos como la hostelería y está focalizado en algunos territorios como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, el secretario especificó los motivos por los que en algunas áreas laborales, como en la hostelería, no están resolviendo sus problemas: "Tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y laboral".

Pese a estos datos, desde Trabajo han querido descartar que se trate de una carencia generalizada, debido a que apenas tiene el 4% de las vacantes totales. En términos nacionales, la proporción de vacantes sin cubrir en nuestro territorio solo es del 0,7 %, frente al 2,5 % de la media europea o el 3,8 % de Alemania.

Aumentan las dimisiones

A este 'problema' para cubrir puestos de trabajo, se suma el fenómeno de las dimisiones. Según las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social, España alcanzó en abril la cifra más alta desde que hay registros (2001). Durante este mes, 5.467 personas decidieron dejar de forma voluntaria su puesto de trabajo. Estas cifra por si sola aún no suponen un motivo de preocupación para el Ministerio, pero si se tiene en cuenta la tendencia, estos datos comienzan a ser vistos con mayor atención.

Para encontrar el récord anterior hay que retroceder hasta septiembre del año 2007, unos meses antes de que comenzara la crisis económica. Xataka recoge que la cifra en ese momento alcanzó los 4.762 empleados. Según detalla el medio, durante el año pasado, el número de dimisiones creció notablemente, aunque este fenómeno ha sido especialmente llamativo durante los últimos meses. Si en 2021 la cifra media se situó por debajo de los 3.000 casos, el número de renuncias este año ha comenzado con datos superiores a ese número y encadena seis meses de subida. En enero fue de 3.275, en febrero de 3.540 y en marzo se volvió a superar los 4.000 (concretamente hubo 4.006)

Falta conocer qué motivaciones hay detrás de esta decisión. Por el momento, los datos un estudio elaborado por McKinsey & Company, tomando las estadísticas de las empresas estadounidenses, ha puesto de manifiesto los motivos por los que los profesionales están abandonando sus puestos de trabajo. La mayor parte de ellos esgrimen causas motivadas por un cambio de criterio en su perspectiva de vida. Además, las generaciones más jóvenes estarían tomando esta decisión teniendo en cuenta su desarrollo personal, más que los incentivos económicos.