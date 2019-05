El chef de 19 años que venció 3 leucemias y triunfa vendiendo sus propias galletas

Triunfar en el mundo de la cocina está al alcance de muy pocos como el caso de Chris Kong, el americano que tras cocinar en restaurantes con estrellas Michelin ha creado su propio negocio ofreciendo cenas gourmet en su propia casa. Pero en Estados Unidos hay un chef que se ha hecho un hueco entre los más grandes con solo 19 años, y detrás del cual hay una historia de superación.

Jack Whiterspoon sufrió unas las infancias más duras posibles. Con solo dos años le diagnosticaron leucemia, una enfermedad que superó pero que volvió a aparecer con cinco años. La noticia fue devastadora para la familia, pero Jack estaba convencido de volverla a vencer, y lo hizo.

La dejó atrás y aprovechó su estancia en el hospital para conocer de cerca el mundo culinario. Comenzó a ver en la televisión 'Food Network', donde aprendió de los mejores chefs y de nuevo en casa, se inició en la cocina junto a su madre. Pronto su historia fue conocida en las redes sociales tanto por su talento para la cocina como por sus eventos de recaudación de fondos para luchar contra el cáncer en niños. Reconocidos chefs estadounidenses le invitaron a participar en sus programas de televisión. En definitiva, todo iba a la perfección... hasta que la leucemia llamó a su puerta por tercera vez.

A 'Chef Jack' (así se le empezó a conocer) le diagnosticaron el tercer brote de su enfermedad con 11 años, ante lo que respondió con más lucha y determinación. Es más, mientras combatía la enfermedad publicó un libro de cocina titulado 'Twist it Up'. Y como no hay dos sin tres, Jack se curó.

Volvió a los fogones con 10.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales para los que era una inspiración y sus proyectos llamaron la atención de inversores.

Un exitoso agente inmobiliario de Austin (Texas) llamado Michael Mollison fan de Jack contactó con el joven para invertir en su futuro empresarial. La idea de Jack, con 16 años, era montar su propia empresa y desarrollar productos alimentación, una idea que gustó a su financiador.

En noviembre de 2018, el sueño se hizo realidad. Nació la firma Chef Jack's Kitchen con un primer producto creado por Jack: unas galletas que son un híbrido entre galletas de azúcar y bizcocho. Se llaman 'skonies' y se venden a través de la página web de la empresa con sabores a vainilla y canela.

Los primeros meses de las 'skonies' en el mercado han sido un éxito y mientras Jack triunfa en los negocios, destina una parte de las ganancias de su empresa y de su libro a su propia fundación para combatir la leucemia: Jack Witherspoon Endowment for Pediatric Leukemia Research. Hasta la fecha ya ha recaudado 150.000 dólares.