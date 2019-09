Los nuevos móviles Huawei vendrán sin Whatsapp, Facebook, Instagram ni Gmail

La nueva gama de teléfonos de Huawei, presentada este jueves en Alemania, supone un paso más para desmarcarse de Google, ya que los Mate 30 Series incluirán un sistema operativo independiente basado Android, pero no tendrá preinstaladas las aplicaciones más usadas del gigante tecnológico de Silicon Valley: adiós a Gmail, YouTube, Google Maps, Google Play, Google Drive o Google Home. Además, tampoco estarán preinstaladas algunas de las 'apps' más utilizadas, como WhatsApp, Instagram o Facebook, que ni siquiera aparecen en la recién nacida App Gallery.

En este sentido, algunas de las pérdidas que supondrá esta nueva gama respecto a los anteriores móviles es la de la actualización instantánea de la agenda de contactos y el calendario -que tradicionalmente se sincronizaban gracias a vincularlos a tu cuenta de Google-, o el Gmail, por lo que el servicio de correo no podrá sincronizarse con cuentas de este proveedor.

La desconexión de Huawei con Google es tan profunda que ni siquiera está disponible Google Play -el servicio para adquirir aplicaciones en los smartphones-. En su lugar, Huawei ha creado App Gallery, la nueva la tienda de aplicaciones de la compañía china en la que tampoco estarán tres de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios de smartphone: WhatsApp, Instagram o Facebook.

Eso sí, siempre queda la opción de descargarlas desde terceros. El problema es que, por un lado, supone un paso extra para el usuario (buscar en la web, cerciorarse de que un sitio web es seguro, de que no se trata de una APK, descargarlo...), lo que supone una merma importante en términos de usabilidad. Por otro lado, al no estar en su nueva plataforma App Gallery, Huawei no puede garantizar que se trate de aplicaciones verificadas en términos de seguridad.