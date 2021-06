Puja de 23 millones de euros para viajar junto a Bezos en la nave de Blue Origin

La obsesión de los hombres más ricos del mundo como Elon Musk (Tesla) o Richard Branson (Virgin) por los viajes comerciales al espacio les ha embarcado en una carrera por lanzar sus propios cohetes. A ellos se le une Jeff Bezos, que el mes pasado anunció que este año iba a lanzar un cohete con su compañía aeroespacial Blue Origin.

De hecho, no es la primera vez que se pronuncia en relación con estas misiones, puesto que ya en 2019 presentó un prototipo para enviar a varios astronautas a la Luna. La nave New Shepard, cuyo nombre homenajea al primer estadounidense que llegó al espacio, se pondrá en funcionamiento el próximo 20 de julio, que precisamente condice con el alunizaje del Apolo 11.

El empresario dejó su cargo como CEO de la compañía de paquetería a principios de 2021, y aunque continúa ligado a la multinacional, durante estos últimos meses se ha centrado en otros proyectos.

Puja millonaria

El magnate sacó a subasta una de las plazas de este cohete en mayo a través d de una plataforma online, y no fue hasta este sábado cuando terminó el proceso final. La puja, que ha recibido más de 7.600 interesados de hasta 159 países, comenzó con una base de 4,8 millones de dólares y a los siete minutos se cerró con la friolera cifra de 28 millones.

La cantidad recaudada será donada a la fundación Club for the Future creada por Blue Origin, que se dedica a inspirar a las generaciones más jóvenes para estudiar carreras relacionadas con el espacio. La nave, con capacidad para seis personas, estará ocupada por el ganador de la subasta, Jeff Bezos y su hermano Mark y otro integrante del que aún no se conoce su identidad.

El viaje será un vuelo suborbital de 11 minutos de duración a la línea Kármán, también conocida como el límite entre la atmósfera y el espacio. Este será el primer cohete tripulado que el empresario envía al espacio y hasta el momento han realizado más de 15 ensayos exitosos en sus instalaciones de Texas.