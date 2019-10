Los 10 trabajos mejor pagados en España sin tener carrera: hasta 334.000 euros

En la actualidad, para la mayoría de los trabajos con mayor remuneración y responsabilidad suele exigirse titulación superior. En nuestra sociedad, tener una carrera o un máster suele estar más valorado que otro tipo de méritos como la experiencia. Sin embargo, aún existen varias profesiones realmente lucrativas en España que no requieren de ningún tipo de titulación superior (y no hablamos de ser funcionario o de heredar un próspero negocio familiar). Estos son los 10 trabajos mejor pagados en España sin tener una carrera, con los que se puede ganar hasta 334.000 euros al año.

1. Controlador aéreo

Un controlador aéreo en la torre de control.

Los controladores aéreos son los responsables silenciosos de que no haya incidentes en el tráfico aéreo de todo el mundo. Tienen un gran salario, mucha responsabilidad y mucho estrés, aunque también disfrutan de unas generosas vacaciones. Lo bueno es que solo se necesita superar una formación de 18 meses sin titulación universitaria. Según los últimos datos, un controlador aéreo cobra de media 170.000 euros anuales, aunque esta cifra puede crecer hasta los 334.000 euros anuales gracias a la suma de horas extras.

2. Trabajador en una plataforma petrolífera

Plataforma petrolifera. / Europa Press

Siempre que no te importen la soledad y el aislamiento, trabajar en una plataforma petrolífera en mitad del océano puede ser realmente lucrativo. Aunque existen perfiles especializados en ingeniería (con titulación superior), también son necesarios otros puestos que no requieren de ninguna carrera. Algunos ejemplos son el de mozo de almacén (en torno a 35.000 euros/año), ayudante de Cocina (25.000 euros/año), camarero (27.000 euros/año) o peón de plataforma (33.000 euros/año).

3. Embalsamador

El trabajo de los embalsamadores es vital para que los muertos descansen en paz. / EUROPA PRESS

Entre las tareas del embalsamador o tanatopractor están la de arreglar y conducir los funerales, incineraciones y entierros, vestir los cuerpos y colocarlos en los ataúdes, realizar o cerrar incisiones en varias partes del cuerpo y reconstruir cuerpos desfigurados o mutilados cuando sea necesario o embalsamar los cuerpos para retardar o detener el proceso de descomposición. No es de extrañar que no sea un trabajo muy demandado, pero lo cierto es que está bastante bien pagado. En España, suelen cobrar unos 2.000 euros al mes.

4. Trabajador vertical

Edificio de Correos (a la izda.) de Málaga. / D.R.

Los trabajos que se desarrollan en altura (por ejemplo, limpiador de ventanas en un edificio) están realmente bien pagados, y eso que no requieren de ninguna titulación superior. Como técnico de trabajos verticales de nivel uno, puede esperar ganar entre 20 y 35 euros por hora. El técnico de trabajos verticales de nivel dos puede ganar entre 35 euros y 50 euros por hora, mientras que los técnicos de nivel tres pueden promediar 60 euros o más. Echa cuentas.

5. Desarrollador de Ruby On Rails y de Front-End

No hace falta tener carrera para ser desarrollador. / Pixabay

Los desarrolladores con una formación en FP también suelen tener altos sueldos a pesar de no tener educación superior. Un ejemplo es el lenguaje Ruby On Rails, que no es muy común y por eso está bien pagado. Por otro lado, los expertos en Front End (una mezcla de desarrollo y diseño) pueden ganar entre 25.000 y 50.000 euros anuales.

6. Protésico dental

Pueden llegar a ganar hasta 3.000 euros brutos al mes. / EUROPA PRESS

Con un módulo en FP se puede ser protésico dental. Su sueldo medio puede oscilar de los 900 al mes de aquellos profesionales recién titulados y sin experiencia hasta los 2.200 euros al mes para aquellos técnicos que ya han alcanzado cierta experiencia laboral. Aunque no es de las más altas, la retribución bruta anual de estos profesionales puede estar entre los 20.000 y los 30.000 euros.

7. Policía

Salarios de Policía en España (2018). / Nerea de Bilbao

Para esto hay que tener vocación, pero si estás decidido a convertirte en agente de Policía (Local o Nacional), se puede llegar a tener un gran sueldo a lo largo de tu vida sin siquiera haber estudiado una carrera. De hecho, un agente raso recién ingresado en el cuerpo gana bastante más que muchos titulados: 1.800 euros brutos al mes. Si se va ascendiendo en la escala salarial, se puede superar mucho esta cifra.

8. Experto SEO

Los expertos en SEO se conocen al dedillo esta página. / GOOGLE - Archivo

Aunque su trabajo sea más oscuro que el de otros activos de la empresa, los expertos SEO son responsables del posicionamiento de una empresa o medio en los buscadores de internet. Para ello, suelen especializarse en creación y optimización de contenidos, por lo que suelen tener mucho en común con periodistas y expertos en comunicación (de hecho, muchos lo son), pero lo cierto es que no se requiere de una formación superior concreta. Según 'Indeed', la media salarial de los SEO es de 23.383 euros brutos al año.

9. Organizador de eventos

Las bodas suelen ser lucrativas... para el que las organiza. / VENUES PLACE - Archivo

Como ocurre con los decoradores, para ser organizador de eventos no se necesita una titulación específica. Basta con tener idea de cómo presupuestar un evento, tener buenos contactos y capacidad de convocatoria (un equipo de comunicación detrás suele ser muy oportuno). Se puede ganar desde 2.000 euros al mes a más de 100.000 euros al año, dependiendo de la experiencia y el sector en que te muevas.

10. Vendedor de inmobiliaria

Por vender una casa lujosa, una persona puede embolsarse varios meses de salario. / Benson Bunch

No hace falta tener mucha idea de arquitectura para ser vendedor en una inmobiliaria. Suele bastar con saberse la tramitación necesaria para comprar, vender y traspasar propiedades y tener siempre en cuenta que una buena parte de tu salario depende de las comisiones derivadas de una venta. Por eso, no todo el mundo vale para este trabajo para el que no se requieren estudios... Pero si lo haces bien puedes llevarte un buen pico cada mes. No hay un salario medio, pero normalmente la comisión por una venta oscila entre los 3.000 y 5.000 euros.