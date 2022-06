Cuatro trucos para estudiar y aprobar los próximos exámenes, según Harvard

Durante estos días, miles de estudiantes de toda España se están examinando de la EBAU / EvAU. Estas semanas supondrán un gran esfuerzo mental para los jóvenes que llevan varios meses preparándose para la selectividad. Del resultado de estas pruebas dependerá la posición de la que parten los alumnos para elegir qué carrera van a cursar durante los próximos años en la Universidad.

Para facilitar este trabajo, la Universidad de Harvard ha compartido varias técnicas de estudio para que aquellos que tienen que enfrentarse a exámenes durante los próximos días. No todas tienen que ser efectivas para todos los ciudadanos, por ello, habrá que probar entre las diferentes opciones para conocer qué herramientas se adaptan mejor a nuestra personalidad y estilo.

Las mejores técnicas

Este centro académico ha publicado el libro 'Make it stick: the Science of Succesful'. Una obra en la que se detallan las claves para que los alumnos rindan mejor en sus exámenes. Algunas de las mejores técnicas de estudio son las que procedemos a detallar a continuación.

En primer lugar, desde Harvard recomiendo tomar apuntes a mano. Aunque la tecnología nos haya facilitado esta tarea, los profesionales detallan que escribiendo la información favorecemos la retención de ideas. "Cuando escribimos en el ordenador, nuestro cerebro no es capaz de procesar del todo la información", han explicado.

Por otro lado, también aconsejan realizar descansos mientras estamos estudiando. Detallan que durante estos momentos podemos percibir una sensación de fatiga o un estado de desgaste de energía. Esto se traduce en una falta de comprensión y una reducción de la capacidad de la memoria. Cuando estemos en este punto deberemos tomarnos un descanso, movernos y activar nuestro cuerpo.

Otra de las cuestiones pasa por no volver a leer un texto que ya habíamos superado. "Encontramos que muchos alumnos estudian leyendo y volviendo a releer, creyendo que este proceso le ayudará a retener información", señalan en el libro. Pero nada más lejos de la realidad, "se trata de un consumo pasivo, nuestro cerebro necesita efectuar un esfuerzo para ser capaz de recordar lo leído".

Por último, los profesionales también destacan el valor que tiene el espacio en el que estamos concentrados para la preparación de un examen. Aseguran que este lugar puede "favorecer o dificultar la concentración". Para que el ambiente sea el más adecuado habrá que tener una mesa amplia y ordenada, con una iluminación adecuada y que no haya distracciones ni ruidos.