BBVA sufre en bolsa ante el mayor desplome de la lira turca desde 2001

La lira turca arrastra de nuevo al BBVA en bolsa por su exposición al país a través del banco Garanti, que pretende controlar al 100%. La moneda turca sufre un desplome inédito en 20 años tras caerse hasta un 10% hasta las 14 unidades frente al euro. La política del presidente Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a generar incertidumbre, esta vez tras reiterar su férrea defensa de las bajadas de los tipos de interés, pese a los temores a que el crecimiento disparada actual de la inflación (20%) se transforme en hiperinflación.

La crisis en el país coincide con la oferta de BBVA sobre la parte que no controla de su filial en el país, Garanti, y, como consecuencia, el banco español sufre su exposición, pese a que defiende que su perfil de riesgo no cambia con la operación. Este martes, la cotización de BBVA sufre la incertidumbre que rodea a la economía turca y registra pérdidas próximas al 2% este mediodía. Este retroceso borra las ganancias del día anterior y se suman a las pérdidas de la última semana, a causa también de la inestabilidad en Turquía. Solo en la última semana se dejó casi el 12% de su valor. Hoy, el precio de sus acciones caen hasta los 5,3 euros por título.

El banco español no evita el 'rojo' pese al programa de recompra de acciones. JPMorgan está en mercado desde este lunes con un mandato de compra de acciones por un importe de 1.500 millones de euros. La operación está atemperando la situación.

El número máximo de acciones de BBVA adquiridas no excederá de 637 millones de títulos, que representan alrededor del 9,6% del capital del banco, según notificó el propio banco. La entidad señaló que la recompra no finalizará antes del 16 de febrero de 2022 ni más tarde del 5 de abril de 2022, siempre y cuando no se alcance el importe monetario máximo o el número total de acciones dentro de ese periodo.

Garanti, cada vez más barato

Garanti también cotiza con caídas este martes. El precio de sus acciones retrocede cerca de un 1,5% y acumula tres jornadas consecutivas de pérdidas tras el impulso que recibió con el anuncio de la OPA de BBVA. Este retroceso contrasta con la tendencia positiva del BIST 100, principal índice turco, que este martes cotiza en verde, ajeno a la inestabilidad en torno a su economía.

La oferta de compra de BBVA se presentó a 12,2 liras por acción, lo que supone un desembolso total de 25.700 millones de liras. Sin embargo, el cálculo inicial del banco español con el tipo de cambio de la semana pasada está provocando que su coste se abarate por momentos. Si inicialmente iba a destinar un máximo de 2.250 millones de euros a la operación, hoy esa cifra se vería rebajada a menos de 1.800 millones, un 20% menos.