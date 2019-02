Beltrán de la Lastra (Bestinver): "Nos gusta más Banco Santander sin Orcel"

Bestinver ha respaldado la decisión de Ana Botín de dar marcha atrás finalmente en el fichaje de Andrea Orcel y de mantener como CEO del grupo a José Antonio Álvarez. El presidente y director de la gestora del grupo Acciona, Beltrán de la Lastra, ha sido categórico en su encuentro con los medios para presentar la carta del último trimestre, al afirmar que "nos gusta más Santander sin Orcel que con él".

La firma ha tomado posiciones en el banco cántabro durante el último trimestre de 2018 y apoya esta afirmación en el hecho de que el verdadero potencial del banco está en su negocio de banca retail tradicional. Dicha posición, que asciende al 2,5% de su patrimonio, se ha tomado recientemente al cotizar la entidad 'barata'.

Hoy el primer banco español retrocede un 0,75% en el Ibex 35 -es la única entidad cuyos títulos ceden terreno- hasta los 4,23 euros. El directivo de Bestinver ha hecho mención, además, a la suma de activos de Santander para asegurar que "comprando a día de hoy sería un regalo su negocio en Reino Unido".

El director de inversiones de Bestinver ha señalado en referencia al sector financiero que cotiza a "precios interesantes, pero con prudencia". Además, ha destacado que han comenzado a construir de nuevo posición para tomar ventaja de las caídas de precios. De hecho, han recomprado Intesa Sanpaolo tras la fuerte corrección que le llevó a perder hasta un tercio de su precio.

Mira también Ana Botín se hartó de Orcel tras esperar seis meses y no pagar UBS ni un solo euro

En medio de la incertidumbre actual Bestinver prevé otro año convulso para las bolsas. Así, destaca que la volatilidad está aquí y "ha llegado para quedarse". Por tanto, y a juicio de Beltrán de la Lastra, la bolsa "no es el activo más cómodo pero sí el más rentable a largo plazo". No obstante, ha matizado que la volatilidad siempre se asocia a caídas y esto no tiene porqué ser necesariamente así, ya que se trata de movimientos bruscos en el precio que también podrían ser al alza.

La gestora ha sufrido, como es lógico, el desplome de las bolsas durante el curso 2018. Su cartera internacional ha caído un 14,15%, ligeramente por encima del descenso del 10,57% del mercado europeo. Por su parte, la cartera ibérica (España más Portugal) se ha comportado ligeramente mejor que su índice de referencia: -8,66% frente a un -10,46%. No obstante, y tal como atesoran los datos de los fondos de Bestinver, la bolsa es rentable: un 4,14% anualizado a cinco años en el caso de la primera cartera y un 2,95% para la segunda.

En este entorno de fuertes caídas, la gestora de Acciona ve oportunidades en compañías "buenas pero feas" ligadas algo más al ciclo económico. Estas empresas, generalmente industriales, han sido penalizadas en el parqué debido a un deterioro 'puntual' de su negocio (descensos del 30% e incluso 50%). pese a que los fundamentales siguen siendo sólidos y ofrecerían una oportunidad de inversión. Beltrán de la Lastra da un ejemplo muy claro para ilustrar dicho caso en compañías del sector de componentes para la automoción, que "pueden sufrir un recorte de la demanda de una semana para otra (impacto momentáneo) pero no significa una caída sostenida en el tiempo".

Estas caídas han aflorado oportunidades que la gestora ha decidido 'comprar', al señalar que se trata de títulos que tienen la 'pólvora seca' y que tarde o temprano comenzarán a despuntar en el parqué. De hecho, la liquidez de Bestinver se ha reducido desde el 19% que tenía a cierre del primer semestre de 2018 hasta el 8% a finales de año, incluso actualmente se encuentra ligeramente por debajo de dicho porcentaje.