El Bitcoin apunta a su regreso a máximos con las compras de los ETF y el Sr. Saylor

El precio del Bitcoin recuperó el nivel de 57.000 dólares este martes por primera vez desde finales de 2021 y se encamina así, poco poco, hacia la cota de los 69.000 que se mantienen como su actual techo histórico desde su nacimiento en 2008. La cotización de la criptodivisa se ha revalorizado un 30% en lo que va de 2024, con lo que acumula una subida del 250% desde finales de 2022.

El renovado impulso de Bitcoin ha superado la sucesión de estafas y quiebras en otras criptodivisas (Luna-Terra, FTX...), así como la ofensiva regulatoria por parte de Estados Unidos, que ha tenido su reflejo en intervenciones sobre Binance, Coinbase o Kraken. La subida de la cotización se ve respaldada por la demanda de inversores a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs), así como por compras de la empresa MicroStrategy de Michael Saylor, el mayor propietario conocido de Bitcoins.

El activo digital repuntó hasta un 4,4% este martes, superando así la barrera de los 57.000 dólares. El rally de Bitcoin también ha estimulado el apetito especulativo por tokens más pequeños como Ether y Dogecoin. Según datos de Bloomberg, el volumen de suscripciones netas a la docena de fondos cotizados en bolsa (ETF) que invierten directamente en Bitcoin supera los 6.100 millones de dólares. El pasado 11 de enero, el supervisor SEC de Estados Unidos dio luz verde a estos productos operados por gestoras como Blackrock o Fidelity, entre otras, señalando una demanda creciente por el token más allá de los entusiastas de activos digitales.

La próxima reducción en el crecimiento del suministro de Bitcoin, el halving, está añadiendo al sentimiento optimista. Se trata de un proceso por el cual se reduce el número de Bitcoins creados en cada operación, según su diseño original, hasta que alcance los 21 millones de unidades en algún momento futuro.

MicroStrategy, una empresa de software empresarial que compra Bitcoin como parte de su estrategia corporativa, señaló el lunes que había comprado otros 3.000 tokens este mes. La compañía ahora posee alrededor de 10.000 millones de dólares invertidos en ese token, según el cambio actual.

"No esperamos una gran corrección de Bitcoin dada su ruptura y su impulso positivo a medio plazo", escribió Katie Stockton, fundadora de Fairlead Strategies. El valor combinado de los activos digitales ahora ronda los 2.200 billones de dólares, según CoinGecko, en comparación con un mínimo de alrededor de 820.000 millones durante el mercado bajista de 2022 cuando FTX y otras plataformas colapsaron.

Los datos de Coinglass muestran que alrededor de 162 millones de dólares en posiciones de negociación de criptomonedas apostando a precios más bajos (posiciones cortas) han sido liquidados durante el lunes y el martes, una de las mayores cifras de dos días desde al menos el 30 de noviembre.

Impulso alcista de Microstrategy (Saylor)

Los tokens digitales están subiendo incluso cuando los inversores han reducido las expectativas de una política monetaria más laxa este año, como lo demuestra el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. "El impulso alcista en las criptomonedas se está desarrollando a pesar de un aumento en las tasas", escribió Sean Farrell, jefe de estrategia de activos digitales de Fundstrat Global.

Bitcoin ha superado a activos tradicionales como acciones y oro este año. Una ratio que compara el precio del token con el metal precioso está en el nivel más alto en más de dos años. Las acciones de empresas relacionadas con las criptomonedas subieron en Estados Unidos el lunes.

MicroStrategy aumentó un 16%, la plataforma de comercio Coinbase Global Inc. aumentó un 17% y el minero Marathon Digital Holdings Inc. subió un 22%. El sentimiento positivo se extendió a las acciones asiáticas relacionadas con activos digitales, incluidos los avances del martes en empresas como Monex Group de Japón y Woori Technology Investment Co. en Corea del Sur.

Los enormes flujos hacia los ETFs de Bitcoin han llevado a algunos observadores de la industria a advertir sobre una inminente escasez de suministro a medida que los mineros no generan suficientes monedas para satisfacer la demanda. Alrededor del 80% del suministro de Bitcoin no ha cambiado de manos en los últimos seis meses, lo que podría exacerbar la escasez y aumentar la presión alcista en los precios, según el analista de activos digitales de Julius Baer, Manuel Villegas.

Después del llamado halving del token en abril, donde la recompensa por bloque para los mineros se reducirá de 6,25 a 3,12 Bitcoin por bloque, el suministro total caerá aún más y la escasez "alcanzaría niveles agravados", apuntó Villegas en una nota el martes. "En general, vemos un telón de fondo fundamental muy sólido para Bitcoin y creemos que los precios están bien respaldados en los niveles actuales con un mayor potencial al alza", escribió Villegas.