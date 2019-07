El choque de la CNMC catapulta a Enagás hasta los 15 del Ibex con mayor potencial

Como un elefante en una cacharrería, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de José María Marín Quemada ha entrado en el sector energético con una nueva propuesta para los ingresos regulados en el sector del gas y la electricidad. El pánico inicial fue general en todas las empresas del sector. Con el paso de los días, los inversores han dejado de vender a bulto para centrarse solo en las más afectadas por la futura normativa. Enagás (-18%), Red Eléctrica (-7%) y Naturgy (-10%) han sufrido una severa corrección desde el 3 de julio.

Multitud de analistas se han apresurado a rebajar sus recomendaciones, las agencias de rating como S&P y Fitch han puesto en cuarentena sus calificaciones sobre la deuda y, sin embargo, nada ha cambiado todavía. Solo la cotización en bolsa de estas empresas. Los consensos de analistas que recopilan firmas como Factset o Reuters dicen otra cosa: el sector energético vuelve a tener potencial por primera vez en mucho tiempo.

El pasado 2 de julio, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica cotizaban sobrevaloradas entre el 3,5% y 4% respecto al consenso de analistas que las siguen. Ayer, 11 de julio, la foto había cambiado por completo. Enagás ha vivido el cambio más radical y de tener un potencial de apenas el 1% ha pasado al 21%, mientras Naturgy y Red Eléctrica están entre un 5% y 7% por debajo de su precio objetivo. Endesa e Iberdrola vuelven a estar en precio, es decir, la valoración teórica de los analistas coincide prácticamentre con su cotización.

Enagás, por ejemplo, se colado de la noche a la mañana entre los 15 valores con mayor potencial de revalorización con un recorrido al alza superior al 20% entre su actual cotización y el precio objetivo promedio de los analistas que siguen la acción. La cotización del grupo que preside Antonio Llardén acumula un descenso del 15% en 2019 después de la semana negra registrada esta semana. Su rentabilidad por dividendo a doce meses se ha disparado hasta el 8% y solo se ve superada por la que ofrecen la constructora ACS (+8,7%) y la aerolínea IAG (13%). Bien es cierto que Enagás repartió su último dividendo (0,91 euros por acción) el pasado 3 de julio, fecha en la que estalló el caso CNMC.

No obstante, como reza la oración que debe acompañar a cualquier inversor, ‘rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras’. Enagás se enfrenta a un cambio estructural de su negocio si se pone en marcha el nuevo marco de ingresos 2020-2025 y tanto su rentabilidad como su capacidad para el reparto de dividendos puede estar en riesgo. Y eso es un mala noticia para sus accionistas: la SEPI (5%), el brazo inversor del propio Gobierno, así como las firmas estadounidenses Bank of America, Vanguard, State Street, Dimension Fund y Blackrock con paquetes que oscilan entre el 2% y 3,5% cada una de ellas

La CNMC ha puesto sobre la mesa una rebaja de la rentabilidad del negocio regulado de gas, pero ni mucho menos es firme. La retribución de la distribución de gas se recortaría en 1.420 millones de euros al año, un 17,8% menos; y la de transporte de gas y regasificación en 1.186 millones de euros, un 21,8% menos. El periodo de alegaciones se cerrará el próximo 9 de agosto y las voces para suavizar el hachazo inicial del regulador se han alzado para intentar frenar el golpe.

Enagás, Red Eléctrica y Naturgy se han destacado como las tres empresas más afectadas por el borrador de la futura regulación, mientras que Endesa e Iberdrola, menos expuestas a los cambios, apenas han sufrido un golpe acumulado del 3%. Otras energéticas de la comercialización del gas y la electricidad como Repsol (o Cepsa) no se han inmutado. En las seis sesiones hábiles de bolsa que se han celebrado desde el 3 de julio, Enagás, Naturgy y Red Eléctrica han perdido en bolsa más de 4.600 millones de euros, en un sector que superaba los 150.000 millones de valoración conjunta si se incluyen a las petroleras Repsol y Cepsa.