¿Comprar en la caída? La guerra rusa en Ucrania abre puertas al mercado bajista

Las posibilidades de que las acciones estadounidenses caigan en un mercado bajista, con un descenso de al menos un 20% desde los máximos recientes, han aumentado considerablemente después del ataque de Rusia a Ucrania. Los analistas comentan que existe una buena posibilidad de que el índice S&P 500 también entre en ese territorio, saliendo de lo que hasta ahora ha sido una corrección común.

“El mercado puede tardar un tiempo en encontrar un suelo aquí”, asegura Paul Christopher, jefe de estrategia de mercado global en Wells Fargo Investment Institute en una reciente nota. El experto cree que existe la preocupación de que, por la reciente invasión en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, haya desencadenado una nueva Guerra Fría, generando una perspectiva incierta para la economía y la operativa en bolsa.

El S&P 500 se derrumbó muy por debajo de los 4.222 puntos, un nivel de soporte clave y su mínimo del 24 de enero. Esa ruptura coincidió con la finalización de un patrón de “hombro- cabeza-hombro” en bolsa, según muchos analistas técnicos. Con ello, podría sufrir un efecto arrastre hasta los 3.800 puntos lo que determinadas firmas podrían ver como oportunidad de compra al largo plazo.

“Hay soporte en 4.220 puntos en el S&P 500 y más abajo en los 3.850 puntos, lo cual representaría un descenso del 20%”, concreta Cristopher. El estratega afirma que los inversores deberían centrarse en el hecho de que la economía estadounidense sigue siendo sólida, incluso si la situación en Ucrania genera más inflación de la que ya hay en el mercado.

Por su parte, Michael Arone, estratega jefe de inversiones de State Street Global Advisors, opina al respecto en un reciente informe que la invasión de Ucrania aumenta la posibilidad de que el S&P 500 experimente una caída del 20%. La incursión de Rusia es el evento militar más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y sus aliados están en proceso de imponer duras sanciones financieras al país.

“Nubla las perspectivas de la economía, de la política monetaria y del gasto del consumidor, y creo que en el corto plazo habrá una volatilidad continua”, cuenta Arone. “Es probable que el mercado esté sesgado a la baja hasta que tengamos una idea clara de hacia dónde avanza la situación”, añade. Las principales incógnitas son el alcance a futuro de la respuesta de Estados Unidos y sus aliados, la reacción de Rusia y lo que eso significa para la política monetaria aplicada por parte de la Reserva Federal.

“Esto es algo absolutamente trágico y terrible que va a provocar una reevaluación del riesgo y de las valoraciones”, analiza Julian Emanuel, estratega de mercados de Evercore ISI. Aún así, advierte de que la caída en el S&P 500 probablemente estará más cerca del 15% al 20%, en lugar del 20% al 30%, porque la economía está en una tendencia alcista y eso sí abriría ventanas y oportunidades de inversión para los próximos años.

“Lo que hay que preguntarse es si esto nos va a llevar a una recesión. Los riesgos de recesión han aumentado, pero la economía se está acelerando en lugar de desacelerarse, por lo que para nosotros la recesión no está en discusión en 2022”, dice.

La realidad es que la acción militar llega en un momento ya difícil para las bolsas. Los inversores han estado sopesando la posibilidad de que la Fed pueda aumentar los tipos de interés hasta siete veces este año para combatir la inflación galopante, dado que el IPC en Estados Unidos escaló hasta el 7,5% en enero, el dato más alto desde 1982.

También existe la preocupación de que la situación de Ucrania estimule aún más la inflación debido al control de Rusia sobre las materias primas clave. Esto pone en duda la capacidad del banco central para subir los tipos de interés tanto como se esperaba.

El impacto de Rusia en el trigo y paladio

Rusia es el mayor proveedor de petróleo y gas natural de Europa. Igualmente, es el mayor exportador mundial de trigo y paladio, y es un actor clave en otros mercados de metales. Los futuros del crudo Brent subieron temporalmente por encima de los 105 dólares por barril el pasado jueves.

“Estoy diciendo que hay que ser paciente… Si eres un inversor centrado en dólares, quédate con esa posición: no vendas y no compres”, recomienda Christopher. “Podrías ver al Brent a 125 dólares pronto (…) La situación probablemente terminará fragmentándose, porque los europeos no pueden hacer nada rápidamente y Rusia podría intentar tomar represalias”, relata el experto de Wells Fargo.

Emanuel opina que el petróleo es el comodín, y es un factor que podría determinar rápidamente hacia dónde se dirige la economía. “Pensamos que esta tendencia tiene un poder de permanencia mucho más prolongado, y este tipo de shock geopolítico, que está provocando que los precios de las materias primas aumenten en el contexto de una economía en aceleración, solo aumenta la necesidad de centrarse en el value de cara al largo plazo”, aconseja. Emanuel añade que los inversores deberían buscar con cautela oportunidades. “La liquidez no es basura, pero le decimos a la gente que quiera comenzar a comprar que lo haga con mucho cuidado”, sentencia.