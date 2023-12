Creand AM: "La estimación de beneficios empresariales es demasiado optimista". 

Creand AM lanza una seria advertencia sobre los beneficios empresariales de cara a 2024, un periodo en el que prevé que no serán todo lo positivos "que espera el mercado". "El mercado proyecta que las ganancias se va a acelerar, pero no tiene ningún sentido, porque las ventas han repuntado gracias al aumento de precios, pero la inflación ya se está moderando". Así de tajante se ha mostrado el director de inversiones de la firma de banca privada, Creand AM, Miguel Ángel Rico, durante la presentación de las perspectivas anuales.

El experto reitera la posición que mantenía de cara a este 2023, cuando esperaba una contracción de los márgenes, algo que no ha ocurrido y que a su juicio, se debe a que las expectativas de recesión se han retrasado, de ahí que las reducción de los beneficios "también se haya retrasado un año". En este sentido, considera que las estimaciones de beneficios "son demasiado optimistas" en un contexto en el que las revisiones de cara al siguiente ejercicio realizadas por algunas empresas de la eurozona son a la baja. Pone de ejemplo los precios de producción de la eurozona, que han registrado una caída superior al 9% en octubre en comparación con el mismo mes de 2022.

Así, en el marco de estas expectativas que proyecta el antiguo Banco Alcalá, prevén una contracción suave de la actividad que se ha pospuesto en el tiempo a causa del sector servicios y de la fortaleza del mercado laboral, pero sin perder de vista factores como las tensiones geopolíticas, la evolución del precio del crudo y el sector inmobiliario chino. "Esta previsión viene marcada por el impacto de la subida de los tipos de interés en el consumo, la reducción de la renta disponible por la inflación y el agotamiento de los ahorros derivados de la pandemia", añaden.

De hecho, considera que mientras el empleo se mantenga, los precios seguirán aumentando por encima de objetivo de los bancos centrales, con diferencias entre la región de la moneda única, donde la actividad ya da síntomas de contracción y Estados Unidos, en el que la economía está aguantando. Desde Creand AM se muestran cautos y no prevén que las bajadas de los tipos de interés comenzarán antes del segundo semestre de 2024, frente a aquellos que estiman que comenzará en mayo.

Es más, pide prudencia a la espera de lo que diga Powell este miércoles, sin descartar otra posible subida tras la reunión de dos días que arranca este martes. En el caso del Banco Central Europeo (BCE), tan sólo reiteran que la inflación sigue alta, por lo que ven factible la idea de tipos de interés altos por más tiempo. En estas circunstancias, ven mejor posicionada a las bolsas europeas que a la estadounidense y dentro de esta selección, aconseja ser selectivo.

Esto les lleva a apostar por valores defensivos en aras de los cíclicos que han tenido un buen comportamiento en los últimos meses. "Tras un ejercicio tan positivo, queda poco margen para 2024", añade Rico, para puntualizar las oportunidades que existen en sectores como el farmacéutico, en el que salvo Novo Nordisk, que ha repuntado al calor de su medicamento para adelgazar, el resto del sector todavía tiene margen de subida. El mismo patrón sigue para renta fija: preferencia por Europa antes que por EEUU.

"El mercado ha dado un giro radical en cuanto a los diferenciales de crédito. Se han ampliado en el mes de octubre para estrecharse al reducirse la volatilidad de los tipos de interés después del último dato de inflación", sostiene Rico, para defender que en las últimas semanas el inversor de renta fija está "dirigiendo los flujos hacia los bonos Investment grade, tanto de los mercados desarrollados como de los países emergentes, y está saliendo principalmente de los bonos emergentes con peor calificación crediticia".