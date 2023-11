A&G: "Hace años que no teníamos tantas opciones para el dinero de los clientes".

El final del ciclo de subidas de los tipos de interés en EEUU, que ha abocado al mercado de bonos a aflojar el paso y el buen comportamiento de la renta variable han dibujado un escenario con una amplía gama de oportunidades para el inversor. "Hace muchos años que no se nos ocurría hacer tantas cosas con el dinero de los clientes", ha señalado Diego Fernández Elices, director general de inversiones de A&G. Durante la presentación de sus perspectivas para 2024, Fernández ha destacado la inversión en ideas nicho como la transición energética, la deuda privada y activos como las infraestructuras.

"Las cosas no están tan mal. Hay complacencia en el mercado, aunque tácticamente no toca estar invertido y asumir riesgo", agrega a este respecto, para poner el foco en la oportunidad que suponen los 'profit warnings' lanzados por las compañías europeas en los últimos meses. A&G contabiliza un total de 12 avisos desde el pasado 1 de septiembre, una situación que, a su juicio, es positiva, porque supone una oportunidad de entrada para entrar en empresas que han cotizado "caras" sin descartar más revisiones a la baja de los beneficios empresariales. Entre ellas destaca la danesa Orsted, Siemens Energy, Zalando, Diageo o Alstom.

"Estamos infraponderados en renta variable y ligeramente sobreponderados en renta fija", ha añadido. Fernández Elices admite que Asia es la región que más les gusta, pese a los retos que afronta China, muy debilitada por su sector inmobiliario y su menor crecimiento. A nivel nacional, destaca que la bolsa española sigue barata pese a alcanzar máximos de tres años esta semana, pero cuestiona el recorrido del sector bancario ante la perspectiva de un posible repunte de la tasa de morosidad. Por este motivo prefiere deuda de empresas del Ibex a acciones. "España es el país que más va a crecer de Europa, el problema está en la incertidumbre acerca de los nubarrones económicos", matiza.

En este contexto, ve a la renta fija como el activo estrella para 2024, bajo el argumento de que la prima de riesgo entre el S&P 500 y los bonos de categoría 'BBB' están "prácticamente igual". Basándose en la estadística, Fernández defiende que en circunstancias como la actual los bonos lo suelen hacer mejor que la bolsa. No obstante, sí que establece diferencias entre deuda corporativa, que considera que no están lo suficientemente pagadas al comparar la rentabilidad-riesgo, razón por la que prefiere deuda pública. "Es difícil perder dinero en el escenario actual", ha puntualizado, mientras advierte que el dólar comenzará a debilitarse de forma significativa en los próximos meses.

Con la expectativa de que las bajadas de tipos durante el próximo año no serán de 100 puntos básicos, Fernández cree que es el momento de comenzar a alargar la duración. "Estamos en un momento interesante para alargar la duración y captar la rentabilidad que dan ahora mismo", ha apostillado. Una vez que el panorama geopolítico "está más calmado", en su opinión, el director de inversiones ha hecho hincapié en que la rivalidad entre China y Estados Unidos va a seguir condicionando a los mercados en un momento de reglobalización, que busca acercar los puntos de producción.

Respecto a la inflación, hace énfasis en la escasez de mano de obra y de materias primas, así como en la descarbonización, que ejercen presiones inflacionistas, por lo que finalmente prevé que los bancos centrales van a acabar siendo más laxos con el aumento de precios por encima de su objetivo del 2%. "No hay una sola razón para pensar que el mundo deja de funciona si el IPC está al 3%, ha subrayado, al tiempo que recuerda que los efectos de los tipos de interés aún no se han trasladado a la economía, por lo que "antes o después" habrá una recesión, que no tiene por qué ser larga. "Todo el mundo se ha equivocado en una cosa: la resistencia del consumidor estadounidense, con algún dato disparado como la creación de empleo en EEUU a finales de verano", ha sentenciado.