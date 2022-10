De Crowdstrike a Apple, Microsoft... Los ganadores en bolsa de la ciberseguridad

Las oportunidades que puede generar la ciberseguridad en el futuro, pensando con un enfoque de inversión son bastante grandes. Es uno de los retos más fundamentales en el planeta con las tendencias que siguen ampliándose. Cerca de 8.000 millones de personas alrededor del mundo cada vez van a usar más aplicaciones. El 66% ya utiliza dispositivos móviles, el 58% hace uso de internet, mientras que hay un 54% de usuarios activos en las redes sociales. Esto representa un reto de cara a los peligros cibernéticos que puede aprovecharse a la hora de invertir.

Erik Swords, es el gestor jefe de Allianz Cyber Security, expone que, como punto de partida, la megatedencia de la globalización se puede observar en todas las partes en nuestras vidas: “Hace que el día a día de todos sea mucho más fácil. Desde trabajar y comprar hasta las instituciones públicas y los sistemas sanitarios. Es algo que ha ido creciendo y que, pensando en el muy largo plazo, puede seguir”.

El experto va más allá: “Creemos firmemente en el potencial que tiene esta temática de inversión. Con el auge del uso de teléfonos inteligentes, redes sociales, y almacenamiento en la nube, las amenazas de ataques informáticos se van a disparar”.

En definitiva, estamos altamente conectados en nuestras vidas y compartimos información sensible. Los datos con los que trabajamos desde casa: home office data, e-pasaportes, aplicaciones de Visa, etc. También, los móviles: emails, aplicaciones de trabajo, música y streaming, datos bancarios, fotos, vídeos. Y esto evoluciona hacia todo: la conducción autónoma, la conexión entre dispositivos médicos etc.

¿Qué ha pasado en los últimos 5 años? Las decisiones de ciberseguridad han causado un daño de 4,24 millones de media. Pero lo más preocupante es el daño reputacional. La media para identificar estos desafíos en 2021 fue de 212 días. Esto puede provocar pérdidas desastrosas, según Swords: “desde consumidores hasta inversores. De ahí a la importancia de la ciberseguridad para evitar todos estos males y la gran oportunidad que genera desde el punto de vista de la inversión”.

Un dato fundamental es que para 2025 se espera que cerca del 50% del mundo esté interconectado en entornos de la nube. Esto representa un importante desafío desde el punto de vista de la seguridad. El gasto en tecnología por parte de los gobiernos y las compañías en 2010 representaba un 1% en la nube. El avance, en este sentido, parece que va a ser meteórico. El consenso espera que para el 2030 represente el 50%, para un total de 1,7 billones de dólares. Una alta oportunidad para generar crecimientos en las carteras pensando en el futuro.

De hecho, el mercado de ciberseguridad espera un crecimiento del 12,6% anual hasta el año 2030. Un ejemplo de este potencial es que el número de empresas líderes gastando más de un 20% de su presupuesto destinado a tecnología para la ciberseguridad, que se ha doblado en los últimos tres años, según un reciente estudio de Accenture Security. Además, un análisis propio de Allianz Global Investors desvela que el área de la seguridad en la nube es la principal en la que se está volcando esta inversión con el 63%. Es una tendencia que ya está aquí.

El foco en la regulación también resulta primordial. La protección de datos es muy importante para la preocupación de muchos ciudadanos y gobiernos. En aras de cumplir con ese mandato de proteger esta información tan sensible, se está avanzando en una regulación para que los castigos sean mucho más duros. Aquí también entrarían en juego muchas firmas dedicadas a la mejora dentro de este plano tecnológico.

Dónde están las oportunidades

Aterrizar esto a las oportunidades de inversión conlleva la identificación de las grandes tendencias: compañías con atractivos modelos de negocio –con ingresos y beneficios recurrentes y crecientes, líderes del mercado, gran calidad del equipo gestor, o un fuerte balance–, y una gestión del riesgo adecuada. Es una filosofía que ha de ir alineada con el contexto planteado de cara al largo plazo.

Crowdstrike, Zscaler o KnowBe4 pueden ser algunos ejemplos de compañías que son líderes dentro de sus segmentos y cuyo posicionamiento para beneficiarse de esta tendencia secular es muy importante. Son algunos ejemplos de algunos nombres que están empleando recursos a este segmento y que buscan liderar el cambio dentro de su espacio. El camino ya se ha iniciado y parece que, si nada lo impide, se llena de oportunidades. “También invertimos en gigantes como Microsoft o Apple, porque tienen grandes divisiones de ciberseguridad y nos aportan ahora una mayor confianza en cuanto a la generación de beneficios”, asegura Swords.

Desde la gestora estiman que en la cartera de activos que tienen en el fondo, las ventas futuras sean muy altas. A finales de 2021, el incremento medio anual de las ventas en los tres años anteriores, en las compañías que tenían en cartera, era del 29,4%, por encima de la media del sector tecnológico.