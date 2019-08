La debacle internacional de Paramés: la mitad de sus títulos, en mínimos de 2013

Francisco García Paramés no pasa por su mejor momento bursátil. El conocido como el 'Warren Buffett español' abandonaba Bestinver a finales de 2014 por grandes diferencias con Acciona, dueños de la gestora. Años más tarde optaba por crear su propia firma: Cobas. No obstante, y ahora que están cerca de cumplirse los tres años de vida de los fondos de la sociedad (un amplio horizonte temporal), probablemente los resultados no sean los que el propio director de inversiones esperaba.

El Cobas Iberia sufre una caída del 9,25% desde su nacimiento, comportándose peor que su índice de referencia (80% IGBM y 20% PSI portugués), que en dicho periodo de tiempo desciende un 4,71%, unos 4,5 puntos porcentuales menos. No obstante, la peor lectura para Paramés se produce en el Cobas Internacional, que desde su lanzamiento se desploma un 32,83%. Y no es que su 'benchmark' caiga menos: el MSCI Europe Total Return esquiva el rojo y se anota un 7,68%, es decir, más de 40 puntos porcentuales de diferencia.

Si analizamos cómo cotiza la cartera del Cobas Internacional aparecen los problemas que arrastra el fondo, que a mediados de agosto marcaba su valor liquidativo más bajo desde su lanzamiento. La mitad de su patrimonio invertido está en acciones que han marcado durante este año mínimos de 2013 y muchas de ellas cotizan actualmente en dicho precio. Además, el porcentaje que cotiza en zona de mínimos históricos es notable: casi un 15% del patrimonio. Claro síntoma de que el mercado no comparte la visión que Paramés tiene de muchos ellos.

Títulos como Aryzta -con un 8,22% del patrimonio invertido-, Hoegh LNG, Petra Diamonds o GS Home Shopping cotizan en zona de mínimos históricos y acusan en bolsa la delicada situación que atraviesan ya que por ejemplo el fabricante suizo de panecillos, la primera citada, ha lanzado varios 'profit warning' y una fuerte ampliación que han penalizado su cotización.

Francisco García Paramés es uno de los grandes valores de la inversión 'value', pero el estilo no atraviesa tampoco por su mejor momento. La filosofía consiste en comprar activos infravalorados y así aprovecharse de las caídas de los mercados para obtener precios más bajos en los valores seleccionados. No obstante, la situación evidencia como el castigo no se frena en muchos de ellos y su cotización no logra hacer suelo.

El 'Warren Buffett español' no es ajeno a su mal momento. En su carta del segundo trimestre ya señalaba que "se trata de un momento complicado para algunos, pues llevamos diecisiete meses de pérdidas en nuestros fondos globales. Estos diecisiete meses se acercan al período más largo de pérdidas que yo he experimentado, los 20 meses desde julio de 2007 hasta marzo de 2009". No obstante, arroja cierto optimismo al destacar que "las acciones de compañías de 'valor' nunca han estado tan infravaloradas respecto a las de 'crecimiento' como lo están ahora" y aún, de manera más contundente, al afirmar que "razonablemente pronto disfrutemos de la revalorización esperada. Hay que recordar que las aberraciones de mercado se ajustan con cierta rapidez: el mercado puede ser irracional a corto plazo, pero no lo es a largo plazo".

Casi todas las compañías del Iberia Internacional han sufrido un fuerte revés en el mercado por causas excepcionales que hacen que tengan "razones lógicas para la falta de interés de otros inversores a corto plazo". De hecho, hace mención a las caídas durante muchos años para el sector marítimo, los problemas temporales que ha sufrido Dixons, la complejidad de la estructura de Teekay o Golar que dificulta su análisis, el Brexit en el caso de Babcock o Dixons, la situación política en Italia para sus empresas transalpinas, la no valoración de las posiciones de caja para Daniele o las compañías asiáticas... "Situaciones temporales que nos dan la oportunidad y que pasarán con el tiempo", según señala.

El resultado del Cobas Internacional "no es aceptable" pero Paramés apela al "potencial de revaloración, la seguridad en dicha referencia y que en muchas compañías su equipo gestor trabaja para aflorar el valor de sus activos". No obstante, todavía le quedan cuatro meses para ver si tanto el Cobas Internacional como el 'Grandes Compañías', el 'Iberia' y el 'Selección' olvidan los números rojos y acaban en positivo o, al menos, reducen pérdidas.

Al César lo que es del César. Francisco García Paramés también ha tenido algún acierto ya que varias compañías se encuentran cotizando en zonas de máximos históricos y, por ende, hacen que el Cobas Internacional no sufra un castigo mayor. Por ejemplo, Mitchells & Butlers es una de ellas al acumular un avance superior al 40% en doce meses mientras que Bonheur se dispara más de un 70% y está en máximos de 2008, por citar dos casos.