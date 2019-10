Dia se dispara un 50% en el inicio de la ampliación de capital por 605,5 millones

Las acciones de Dia se disparaban un 50%, hasta los 0,1939 euros, en el inicio de la ampliación de capital de la cadena de supermercados y después de que LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, propietaria de casi el 70% de Dia, haya decidido no pedir acciones adicionales del segundo tramo en el período de adjudicación adicional, por lo que deja vía libre a los accionistas minoritarios.

LetterOne ha confirmado a la compañía su intención de no suscribir acciones adicionales con el objetivo de "facilitar y promover la participación de todos los accionistas que lo deseen en el aumento de capital", según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, la decisión del accionista mayoritario de la cadena de supermercados "no altera en nada" su compromiso de aseguramiento, que se mantiene "plenamente vigente" en todos sus términos.

Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han explicado que LetterOne da un paso atrás con el fin de que todos los accionistas minoritarios (con un 30% del capital) que quieran acudir a la ampliación puedan hacerlo, al tiempo que han subrayado el interés existente entre posibles inversores por suscribir el aumento de capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio 'luz verde' la semana pasada a la ampliación de capital de Dia por importe de 605,5 millones de euros, respaldada por LetterOne. En concreto, firmó un compromiso de suscripción de hasta 5.000 millones de los títulos nuevos, según se detalla en el folleto informativo del aumento de capital, por lo que desembolsaría 500 millones de euros. De esta forma, el vehículo inversor de Fridman podría cubrir hasta el 82,5% de la ampliación de capital.

El periodo de suscripción preferente ha arrancado este miércoles, 30 de octubre, y se prolongará hasta entorno al 13 de noviembre, con el fin de que las nuevas acciones empiecen a cotizar el 2 de diciembre. La cadena de supermercados está inmersa en un 'road show' con potenciales inversores en Madrid (30 y 31 de octubre) y en Londres (6, 7 y 8 de noviembre) con el objetivo de atraer el interés de posibles inversores en la ampliación de capital.