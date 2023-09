EiDF rebota un 12% tras cerrar un acuerdo de financiación por hasta 20 millones. 

EiDF vuela en bolsa con un rebote superior al 12%, hasta los 5,4 euros tras firmar un acuerdo de financiación con Global Corporate Finance Opportunities, un vehículo gestionado por Alpha Blue Ocean, que se ha comprometido a invertir hasta un máximo de 20 millones mediante el desembolso y suscripción de obligaciones convertibles. Esta cantidad se llevará a cabo de forma regular y a solicitud de EiDF, según ha señalado ésta al BME Growth.

Según ha explicado la sociedad los fondos recibidos permitirán a la compañía captar fondos "en el actual contexto de incertidumbre financiera" que se destinarán al desarrollo de las diferentes unidades de negocio de EiDF, tanto al desarrollo de las instalaciones de autoconsumo como al desarrollo del "pipeline" de generación. Las obligaciones convertibles tendrán un vencimiento de 12 meses y no devengarán interés alguno.

El inversor podrá en cualquier momento convertir las obligaciones convertibles en acciones ordinarias de la sociedad a un precio de conversión igual al menor al 95% de la media aritmética del precio medio diario de las acciones de EiDF en el BME Growth. Recientemente, el grupo de autoconsumo ha amortizado una emisión de pagarés por importe de 8,1 millones de euros y ha suscrito unos nuevos por 10,7 millones de euros en el marco de su programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

La compañía ha estado más de cuatro meses suspendida de cotización. De acuerdo con un informe de Deloitte se habían detectado evidencias del posible falseamiento de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, así como "numerosas" incidencias relativas (...) a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados. En el primer avance del dictamen jurídico que EiDF encargó a KPMG la firma no aprecia elementos suficientes para hacer encaje en tipo penal alguno de las conductas descritas en el escrito de Deloitte.