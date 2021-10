Ence da carpetazo a la costa de Galicia con un roto contable de 190 millones

Ence comienza a enterrar poco a poco su etapa industrial al frente de la planta pastera de Lourizán, en plena ría de Pontevedra. La compañía ha tomado la decisión definitiva de incorporar a sus estados financieros las provisiones extraordinarias que se derivan de la pérdida del negocio y los costes del desmantelamiento. La compañía registró pérdidas netas de 192,4 millones de euros de enero a septiembre por este motivo, un 368% más que en 2020. Excluyendo este impacto hubiese ganado 2,2 millones.

Pese a que ha recurrido ante el Tribunal Supremo dos de las tres sentencias de la Audiencia Nacional contra el fin de la concesión de su planta, el director financiero de Ence, Alfredo Avello, se ha visto obligado a cumplir con la normativa contable y ha registrado en los estados financieros de la compañía un conjunto de deterioros y provisiones de gastos por valor de 196 millones de euros en la antesala del cierre de Lourizán. Se corresponden con el impacto del final de parte del cese de actividad tras la anulación de la prórroga de la concesión de su fábrica por otros 60 años.

Ence alega que, de momento, no supondrán una salida de caja los 148 millones del deterioro del activo ni tampoco la provisión de 42 millones para "hacer frente a los costes estimados por el potencial desmantelamiento de la biofábrica". También estará disponible para su uso una tercera provisión de 6 millones por los costes estimados por la potencial cancelación de contratos vinculados a proveedores. La plantilla, en cambio, tendrá que esperar a la justicia. "No se ha provisionado nada respecto al personal al no reunirse los requisitos para su registro", aclara la empresa.

Recuperación de la celulosa y pérdidas con la eléctricidad

Más allá del fuerte impacto de Lourizán para la cuenta de resultados, la compañía logró durante el verano enderezar su negocio con un beneficio neto atribuible de 2,2 millones de euros frente a las pérdidas de 16,5 millones registradas en el tercer trimestre de 2020.

Buena parte del mérito reside en la recuperación del precio de la celulosa hasta los 1.140 dólares brutos por tonelada, lo que provocó una mejora de márgenes. El Ebitda (resultado bruto de explotación) hasta los 51,8 millones el tercer trimestre y 99,8 millones en los nueve primeros meses del año, 6 veces más que en el mismo periodo del año anterior.

En cambio, pese al boom del recibo de la luz, la actividad de generación eléctrica registró números rojos para Ence. La producción que generan sus plantas de biomasa y ciclo combinado se vende a precios de pool que la compañía recompra después para su uso particular.

Sin embargo, los contratos a largo plazo con clientes a precio fijo generaron un desfase considerable para la empresa después de la decisión de vender buena parte de su producción a finales de 2020 cuando los precios eran hasta cinco inferiores que ahora.

La dirección de Ence decidió asegurarse un precio medio de 44,5 euros /MWh para la venta de 732.063 MWh en 2021 debido a la incertidumbre del Covid, pero el error le ha salido caro. Según la empresa, el impacto se eleva a 15,1 millones en el tercer trimestre (equivalente a 43,8 €/MWh) y de 19,7 millones en los nueve primeros meses (equivalente a 19,7 €/MWh).

De este modo, el resultado neto atribuible de la división de Energía arrojó un saldo negativo de 11,6 millones de euros en el tercer trimestre y de 18,4 millones en los nueve primeros meses, 18 y 4,25 veces más que en los mismos periodos de 2020. De hecho, la compañía que dirige Ignacio de Colmenares ha tomado la decisión este mes de sacar a la venta varios de sus proyectos fotovoltaicos. La cartera se eleva 373 MW y está lista para operar aunque se encuentra pendiente de los permisos administrativos.