Los eSports causan furor en 'gamers'... e inversores: son de los más rentables

Los eSports o deportes electrónicos no han acusado la Covid-19 sino todo lo contrario. La 'Gran Reclusión' ha provocado que, ante el confinamiento, se haya disparado el tiempo que dedicamos a los videojuegos. Además, han atraído a nuevos 'gamers' y aficionados que han visto una manera entretenida para dedicar su tiempo libre tras el parón, durante meses, de las principales competiciones deportivas.

El desarrollo de los eSports aunque todavía es incipiente, viene en una clara tendencia ascendente en todos los rincones del mundo. No solo atrae a jóvenes deseosos por los videojuegos sino también a inversores que ven en este sector una de las grandes oportunidades para los próximos años. De hecho, las compañías relacionadas con este sector han experimentado un rally en bolsa que les ha situado entre las mejores oportunidades de inversión durante este 2020.

La mejor radiografía del sector de los eSports en bolsa la ofrecen dos ETFs (fondos cotizados en bolsa) como son el VanEck Vectors Video Gaming and eSports (con el símbolo ESPO) y el Global X Video Games & Esports (HERO). Ambos productos financieros se disparan alrededor de un 60% durante este ejercicio gracias a las tecnológicas que forman parte de su cartera. De hecho, el primero se lanzó en junio de 2019 y ya ha sobrepasado los 500 millones de dólares de tamaño gracias al buen desempeño de las cotizadas y a los 270 millones que ha logrado captar en entradas durante 2020.

Estos vehículos de inversión tienen posiciones en compañías como el fabricante de semiconductores Advanced Micro Devices, que ha multiplicado por más de 2,5 veces su precio en los últimos doce meses (+160%), o el líder en tarjetas gráficas Nvidia, que cotiza en máximos históricos y tiene una capitalización de mercado de 300.000 millones de dólares tras multiplicar por casi tres veces su tamaño en el último año (+185%). Otras compañías son Tencent (dueña del League Of Legends), Nintendo, Activision Blizzard (creadora del Call of Duty) o Electronic Arts, que cuenta con el popular videojuego del FIFA.

Los eSports logran reunir a millones de personas para ver cómo juegan los mejores 'gamers' a través de plataformas de streaming como Youtube o Twitch. Videojuegos como el Fortnite, League Of Legends (LoL) o Fifa son algunos de los que acaparan más atención y, tal es su público, que muchas grandes empresas han decidido irrumpir en este negocio y patrocinar no solo los eventos en grandes estadios sino también a los propios equipos de eSports o a los jugadores más destacados. Por ejemplo, en nuestro país Telefónica patrocina al 'Movistar Riders', uno delos grandes clubes de eSports de Europa mientras que Orange da nombre a la Superliga Orange de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y Red Bull apuesta por su imagen en la League of Legends European Championship.

Tal ha sido el boom de los eSports que hasta se han creado estadios destinados únicamente a la celebración de este tipo de eventos. En Estados Unidos cuentan con el MLG Arena in Columbus (en Ohio) y el Esports Stadium Arlington (Texas), a los que se unirá el próximo año el Fusion Arena en Filadelfia. Este recinto, con aforo para 3.500 personas, nace gracias al impulso de Comcast, costará alrededor de 50 millones de dólares y estará concebido como sede de un equipo de eSports, aunque también se celebrarán torneos.

Juan Sainz de los Terreros, socio fundador en Udekta Capital, coincide en este potencial de los eSports. "El sector va a ser uno de los sectores que más va a crecer en 2020. El potencial que tiene es muy elevado y hay muchas líneas de negocio en auge a pesar de la situación económica que vivimos. La creación de nuevos juegos, los juegos en streaming, las competiciones mundiales y los derechos de televisión son segmentos muy interesantes para los próximos años. Los inversores además están demostrando su interés y sin duda irán ganando protagonismo en la economía mundial. Además, y dada la situación sanitaria que vivimos en el mundo, los juegos electrónicos en casa y online aumentarán su demanda, por lo que será un sector muy a tener en cuenta.