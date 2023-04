First Republic Bank se desploma otro 17% y reaviva el miedo a una crisis financiera

Nueva jornada negra para First Republic Bank. La entidad estadounidense vuelve a estar en el epicentro de la tormenta financiera y cotiza en Wall Street con un retroceso del 17%, que se suma al batacazo de casi el 50% que sufrió ayer. Así, el precio de sus títulos pasa de los 16 dólares a colocarse en los seis dólares. El anuncio de que tantea pedir a la gran banca estadounidense que compren bonos de First Republic a tasas superiores a las del mercado aunque esto pueda suponer "una pérdida total de unos pocos miles de millones de dólares" no templa los ánimos. Según publica 'CNBC', el banco con sede en San Francisco planea pedir a los pesos pesados de EEUU que compren sus bonos a tasas superiores a las del mercado aunque esto pueda suponer "una pérdida total de unos pocos miles de millones de dólares".

De hecho, el banco ha recurrido a la consultora The Messina Group, creada por un exjefe de gabinete del expresidente Barack Obama para que le asesore en el trato con el Gobierno de Biden. Según 'Bloomberg', el banco necesita el apoyo de la administración de cara a facilitar las negociación con algunos de los mayores bancos del país. Esto se une a sus planes de vender activos valorados entre 50.000 y 100.000 millones de dólares (45.397 y 90.795 millones de euros) para reforzar su balance. Las desinversiones, que incluyen hipotecas y valores a largo plazo, persiguen reducir el desajuste entre los activos y pasivos del banco, según publica 'Bloomberg'.

Los esfuerzos del banco minorista para reducir gasto, entre las que destacan una reducción significativa en la compensación de los ejecutivos, la condensación de los espacios de oficinas corporativas o una reducción de plantilla en alrededor del 20% de la fuerza laboral no complacen al mercado, que sigue preocupado por la fuga de depósitos que ha experimentado. First Republic Bank corrige un 94% desde el golpe financiero de marzo en el que tuvo que ser rescatada por otros bancos con una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares.

Desplome en el que ha ahondado tras presentar resultados en los que admite una pérdida de más del 40% del dinero que registraba en depósitos, hasta quedarse en 104.500 millones de dólares. El First Republic ha sufrido además una fuerte caída de su facturación y de sus ganancias y, aunque el banco asegura que la situación se ha estabilizado, afronta un futuro complejo ante los grandes préstamos que se vio obligada a pedir para afrontar la salida de depósitos.

Su desplome contrasta con el rebote experimentado por otras entidades de su tamaño como Pacwest, que sube un 15%, mientras en Zions Bancorp (+1,61%), KeyCorp (+2,72%), Western Alliance (-3,17%) la evolución es más estable. En este contexto, los pesos pesados del sector también se desmarcan. Goldman Sachs registra un avance del 0,18% y Bank of America sube un 0,19%, mientras caen JP Morgan (-0,95%), Citigroup (-1,13%), y Wells Fargo (-1,13%). En este contexto, tan sólo cae el Dow Jones (-0,07%), mientras el S&P500 (+0,42%) y el Nasdaq (+1,3%) suben después de la buena acogida que han tenido los resultados de Alphabet y Microsoft.