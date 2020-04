Gilead anuncia "datos alentadores" de su fármaco Remdesivir contra la Covid-19

Es oficial. Gilead Sciences, el gigante de los fármacos contra el VIH, hepatitis B y C, acaba de dar un nuevo paso con su fármaco Remdesivir al superar la prueba de plazo temporal en el tratamiento de la Covid-19 en pacientes graves, la enfermedad causada por el coronavirus Sars-Cov-2.

Las acciones de Gilead se disparan un 7% en Wall Street, superan los 84 dólares por acción y los 100.000 millones de dólares de capitalización. Después de dos filtraciones en sentido contrario -una positiva el 17 de abril y otra negativa la semana pasada-, la multinacional ha publicado un avance de los datos de sus ensayos de fase 3 con "datos alentadores" que permitirían multiplicar por dos el espectro de pacientes tratados.

"Las pruebas demuestran la posibilidad de que algunos pacientes sean tratados con un régimen de solo cinco días, lo que podría expandir el número de pacientes que podrían ser tratados con nuestro suministro actual de remdesivir. Esto es particularmente importante en el contexto de una pandemia", explica la empresa que publicará en las próximas semanas el estudio completo en una revista científica revisado por expertos independientes que no han participado en el estudio.

El nuevo estudio demuestra una eficacia similar con duraciones de dosificación de 5 y 10 días de Remdesivir, es decir, que la mejoría de los pacientes también se registra en plazos más cortos bajo este tramiento. Gilead asegura que no se han identificaron nuevas señales de efectos secundarios con Remdesivir en ninguno de los grupos de tratamiento. Según la biotecnológica para el día 14, el 62% de los pacientes tratados temprano pudieron ser dados de alta del hospital, en comparación con el 49% de los pacientes que fueron tratados tarde.

Se esperaba que el fabricante de medicamentos publicara esta semana los resultados de los ensayos clínicos con pacientes con casos graves de Covid-19. El estudio no ha sido comparado con un grupo de control de pacientes que no recibieron el medicamento, es decir, el llamado efecto placebo. "A diferencia del desarrollo tradicional de medicamentos, estamos intentando evaluar un agente de investigación junto con una pandemia global en evolución", explicó Merdad Parsey, director médico del estudio, en referencia a un a aprobación exprés del Remdesivir.

Remdesivir aún no tiene licencia o aprobación en ningún lugar a nivel mundial y aún no se ha demostrado que sea seguro o efectivo para el tratamiento de Covid-19. Es un análogo nucleotídico en investigación con actividad antiviral de amplio espectro tanto in vitro como in vivo en modelos animales contra múltiples patógenos virales emergentes, incluidos el Ébola, Marburg, MERS y SARS. Las pruebas in vitro realizadas por Gilead han demostrado que remdesivir es activo contra el virus que causa la Covid-19, aunque se está evaluando su seguridad.