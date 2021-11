El Ibex 35 retrocede lastrado por la OPA de BBVA y las pérdidas de Almirall

Inicia de semana negativo para la bolsa española. El Ibex 35 retrocede ante el desplome de BBVA, que cae casi un 5%, tras la OPA lanzada por el 50,15% que no posee por su filial turca Garanti, y Almirall, tras anunciar pérdidas. El selectivo español encabeza las pérdidas entre las bolsas europeas con una caída del 0,%, hasta los 9.030 puntos. En el resto de mercados del Viejo Continente, la semana comienza plana. París cotiza con ligeras ganancias, mientras que Londres y Fráncfort retroceden ligeramente.

Juan J. Fdez-Figares, analista de Link Securities, anticipa que los principales índices de la región se moverán en un estrecho intervalo de precios, en una jornada de "transición", sin una agenda macro relevante. Al menos hasta que abra Wall Street, mercado que será el que "determine con su comportamiento la tendencia de cierre de éstos, algo que se viene repitiendo de forma sistemática desde hace semanas".

Dentro del Ibex 35, BBVA es el protagonista con un descenso próximo al 4%. El mercado no ha acogido de forma positiva la OPA que ha lanzado por el 50,15% que no posee en su filial turca Garanti. Ofrece un máximo de 25.697 millones de liras turcas (alrededor de 2.249 millones de euros al cambio actual). Tras los primeros minutos de negociación, el precio de sus acciones caen más del 5%, hasta los 5,8 euros por título.

No obstante, BBVA no es el valor más bajista de la sesión, ya que Almirall se desploma un 8% después de presentar pérdidas de 39,4 millones de euros frente a un beneficio de 57,1 millones conseguido en el mismo período de 2020. La compañía ha destacado, en un comunicado, que las pérdidas se explican por el deterioro de 103 millones del valor contable del activo intangible de Seysara (69 millones), la cartera 'legacy' de Estados Unidos (22 millones) y el pago por la opción de compra de Bioniz, que finalmente no se ejecutó (12 millones).

Entre los grandes valores, las pérdidas son generalizadas. Santander desciende el 0,5%; Telefónica, el 0,4%; Iberdrola, el 0,3%, e Inditex, el 0,2%. Solo Repsol avanza con ligeras ganancias. En positivo, destaca Merlin Properties, que logra un 2,5%, mientras que PharmaMar gana un 1,7%, Colonial, un 0,7%, y Amadeus y Ferrovial, un 0,5%.

En la sesión, el precio del barril de petróleo cae ligeramente. El de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba a primera hora en 81,63 dólares, con un descenso del 0,5%, mientras que el Texas se colocaba en los 79,12 dólares, tras descender también un 0,5%. Por su parte, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1446 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 69,3 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,448%.