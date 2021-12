"Con la inflación, vemos atractivo en activos como bancos, petróleo y gas"

Los bancos centrales y la inflación han copado la mayor parte de la atención en los mercados. Con la llegada del 2022 los miedos sobre la pandemia por la aparición de la variante Ómicron se han disparado. Son elementos que han de tenerse en cuenta a la hora de configurar una cartera de activos que limite cualquier tipo de riesgo. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, habla sobre el escenario que está por venir y dónde está encontrando las principales alternativas de inversión ante el esquema actual.

P: De nuevo los mercados parecen estar pendientes del frente pandémico. ¿Qué expectativas barajan de cara al 2022? ¿Prevén un buen año para la inversión?

R: Los años de subida de tipos oficiales suelen ser complejos, pero no necesariamente malos para la renta variable si las subidas son moderadas y el crecimiento económico acompaña. El escenario para la renta fija sí pensamos que es malo, especialmente para la denominada en euros.

P: China, el shock de la cadena de suministros, la inflación -que luego comentaremos más en detalle-, parecen ser varios catalizadores adversos. ¿Pueden terminar por empañar el comportamiento a futuro de los mercados?

R: La inflación en China actualmente es moderada y los cuellos de botella industriales, similares al resto del mundo. Sin embargo, es en el sector inmobiliario donde ellos sí tienen un problema grave de exceso de valoración y que tendrán que purgar en los próximos años, reduciendo el crecimiento del PIB por contracción del consumo y la inversión.

P: ¿Esperan una mayor volatilidad para 2022?

R: Sí, hay demasiados factores de incertidumbre. Además de las restricciones en política monetaria e inmobiliario en China mencionados, podríamos añadir Ómicron y posibles efectos de segunda vuelta en la inflación, así como una política fiscal más restrictiva para contener los abultados déficits incurridos en 2020 y 2021. Sin olvidar los riesgos geopolíticos que recientemente se han incrementado, como las tensiones entre China y Taiwán, y Rusia frente a Ucrania).

P: En los últimos tiempos está preocupando mucho la inflación. ¿Puede enturbiar el panorama en los mercados tanto en renta variable como en renta fija?

R: Si no se estabiliza a los niveles tan elevados actuales, y comienza una ligera desaceleración en 2022, no debería afectar demasiado a los mercados. Llevamos muchos años de inflaciones muy bajas y no parece grave tenerla dos o tres años por encima del objetivo del BCE y la FED del 2%.

P: ¿Cómo se puede combatir la inflación a la hora de construir la cartera?

R: Hay activos que se suelen comportar bien frente a la inflación, como la renta variable en general, y los sectores bancario y petróleo&gas en particular. El oro y las materias primas puede ser otra opción. Y dentro de la renta fija, aquellos bonos con baja sensibilidad a la subida de tipos de interés.

P: ¿Es el momento, ahora más que nunca, de invertir con un enfoque de multiactivos? ¿Por qué?

R: Los fondos multiactivos con una gestión dinámica siempre son una buena opción ya que tratan de incorporar a la cartera solo aquellos activos que pueden aportar valor, renunciando a aquellos donde las expectativas de retorno no se ajusten al riesgo incurrido. Cuanto más complejo sea el escenario, más necesaria es la selección de activos dinámica.

P: ¿Dónde están viendo las principales oportunidades dentro del marco de la renta variable?

R: Siendo las expectativas de crecimiento económico altas, los sectores más favorecidos son los cíclicos, y entre ellos destacamos bancos y petróleo y gas.

P: La renta fija está moviéndose al calor de las expectativas de tipos de interés. ¿En qué activos están viendo un mayor interés para invertir?

R: Nosotros no aconsejamos tener riesgo de tipo de interés a largo plazo hasta que se materialicen las subidas de tipos de interés por parte del BCE y la FED. Mientras esto ocurre, se pueden comprar bonos flotantes o con vencimientos a corto plazo, pero evitaríamos la compra de bonos a tipo fijo a largo plazo.