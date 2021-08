La CNMV italiana se une a Reino Unido y prohíbe a Binance operar en su país

Nuevo revés para Binance y su negocio de criptoactivos. La Comissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), el regulador financiero de Italia, ha alertado de que la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance no está autorizada a operar en el país, según se recoge en las advertencias publicadas este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre 'chiringuitos financieros' extranjeros.

En concreto, el pasado 15 de julio advirtió que las compañías pertenecientes a Binance Group no están autorizadas a prestar servicios y actividades de inversión en Italia, "ni siquiera a través del sitio web binance.com, que contiene secciones relacionadas con instrumentos relativos a criptoactivos".

El supervisor señala a los inversores que "tengan la máxima precaución" a la hora de realizar transacciones con productos relacionados con criptoactivos "ya que puede implicar la pérdida total de las inversiones" y emplaza a que tengan "plena conciencia en sus elecciones de inversión".

Sin embargo, las operaciones con criptoactivos "pueden presentar riesgos que no son inmediatamente perceptibles", por su complejidad, alta volatilidad y a su mal funcionamiento en materia de ciberseguridad, tal y como apunta el regulador italiano.

Esta alerta se suma a la que ya emitiese en junio la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) cuando prohibió a Binance Markets Limited (BML) la realización de cualquier actividad regulada en el país británico. Asimismo, la FCA aclaraba que "ninguna otra entidad" del Grupo Binance poseía ningún tipo de autorización, registro o licencia en el Reino Unido para realizar actividades reguladas en el país.

Advierten de otros 'chiringuitos financieros'

Se trata de una de las advertencias sobre 'chiringuitos financieros' extranjeros publicadas este jueves por la CNMV. Además de Binance, el supervisor español recoge otras 18 advertencias de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre 'chiringuitos financieros' como Secure Bond UK (securebond.co.uk/optin1628317019330); Savings Supermarket (savings-supermarket.com); Growth Finder (growthfinder.co); Bestukfixedrates (bestukfixedrates.com).

De su lado, la CSSF de Luxemburgo ha informado de que Invision Capital Partners (invisioncapitalpartners.com) no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo, con similar demoninación, Luxembourg Law Invision Capital Partners VI S.A.R.L.

Además de Binance, la Consob italiania también ha advertido sobre otras nueve entidades: Evergo LTD (4x-trade.com); Trade Action LTD (trades-action.com); Nab Europe Limited (nabinv.com); FX24 Investment LTD (fx24.live); Fantex (webtrader.fantex.co); "Cfxdtrade Limited"/"Handelfx" (2amltd.com); ACA-Asset Limited (2amltd.com); Mellifluous Group LTD (neoomatic.co); Wirexinvest Invest LTD/Wirex UAB (wirexinvest.com).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.