La ley que fiscaliza las 'criptos' divide al sector: "Hay un agravio comparativo"

El pasado sábado 10 de julio el Boletín Oficial del Estado publicó la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en la que hay varias especificaciones para los poseedores de las criptomonedas. La norma recibió el visto bueno del Congreso a finales de mayo, con el objetivo de adaptar el marco legal a la normativa europea de 2016 contra las prácticas de elusión tributaria, y presenta como principal novedad la fiscalización de las criptodivisas, una medida que no termina de convencer entre los diversos expertos del universo 'cripto' consultados por La Información.

El ejecutivo ha señalado que uno de los objetivos que se propone con esta nueva ley es combatir el fraude tributario en general y el ligado a las nuevas tecnologías en particular: "Se hace necesario tener un mayor control sobre las criptomonedas", declararon desde Moncloa. Así, con la nueva norma, que entró en vigor al día siguiente, los más de cuatro millones de propietarios de criptodivisas en España deberán presentar en sus declaraciones de la renta todo tipo de información sobre los saldos y los titulares de las criptomonedas, así como un registro de todas las operaciones que se han realizado con ellas.

Además, establece que aquellas empresas que gestionen este tipo de activos, deberán informar a las autoridades tributarias sobre quienes son los dueños de las monedas digitales y sus saldos. En adición, exige a las compañías de 'exchange' que deberán comunicar los domicilios, identificaciones fiscales, movimientos, precio y fecha de todas las operaciones. Por otro lado, el texto especifica que esta nueva normativa es aplicable tanto a los activos que se encuentran dentro de España como para los que están fuera, obligando a otorgar información sobre todas las monedas digitales de las que los ciudadanos son titulares. Aquellas que sean de origen extranjero, además, se incluirán en el modelo 720 dentro de la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que cuenta con unas multas "muy desproporcionadas" según el criterio del sector.

El estado sancionará con "hasta 5.000 euros por cada dato referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración", señala la ley, una medida que para Remo Domingo, director de iAsesoria.com y especialista en el sector 'cripto', es una "aberración fiscal". Cree que "tiene un claro efecto disuasorio para los inversores", ya que "las exigencias a nivel de datos son mucho mayores en comparación con los bancos tradicionales", lo que provoca que las empresas "tengan más incentivos para no venir a España". Por su parte, Herminio Fernández, CEO y cofundador de la plataforma de pago con criptomonedas Eurocoinpay, cree que "las sanciones es lo que más asusta a la comunidad". Considera que "la norma es abusiva", recuerda que está recurrida en Europa y asegura que se traduce en que "una persona que no declare una inversión de 20€ en criptomonedas puede recibir multas de 5.000 euros".

Respecto a cómo afecta la ley en el sector, hay disparidad de opiniones. El portavoz en España de la plataforma de inversión en multiactivos eToro, Javier Molina, apunta: "Se han impuesto unas normas que desde muchas empresas del sector ya estamos cumpliendo. Afecta en mayor medida a los usuarios, para los que ya no hay dudas sobre si tributar las criptodivisas o no: tengas lo que tengas, sin importar dónde, tienes que informar de ello y declararlo. Además, no creo que esta ley espante a futuros inversores, salvo que estos entren en el mercado con el objetivo de hacerse ricos con poco dinero y defraudando. Ir en contra de esta ley, siendo muy mejorable en varios aspectos, es negar la realidad de los criptoactivos. Que esté Hacienda de por medio le da más legitimidad". Por su parte, Remo Domingo resalta otros aspectos: "La norma es una barbaridad. Te obliga a tributar la subida de cotización de una 'cripto' como ganancia en el IRPF, aunque no se haya transformado en dinero líquido, cuando las 'criptos' no están consideradas por el BdE como un activo monetario sino intangible".

Alberto G. Toribio, embajador del 'hub' Cryptoplaza, destaca otro detalle relevante de la ley: "Tiene la diferenciación de que algunos de los delitos económicos no prescriben. Siempre que han salido normas con este tipo de exigencias tan altas, se ha establecido un periodo de amnistía previo y aquí no se ha hecho. Es un agravante comparativo con respecto a cómo se ha regularizado la situación en otros ámbitos de inversión, como por ejemplo la amnistía que hizo Montoro en 2012".

La comparativa con el entorno europeo

Los cuatro expertos coinciden en que era y sigue siendo necesaria una regulación específica para el sector, pero los países europeos avanzan a diferentes ritmos en esta materia y sin unos criterios unificados. Esta nueva ley en España viene a cambiar la forma en la que se tributaban las criptodivisas hasta el momento. En la campaña de la Renta en 2019 Hacienda avisó a miles de usuarios que sus beneficios con monedas virtuales debían incluirse como 'Otras ganancias patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro', pero este formato contaba con muchas deficiencias.

A nivel europeo, no hace falta irse muy lejos de España para ver otro tipo de normativas muy diferentes. Toribio explica que en Portugal tienen "un impuesto del 0% al incremento patrimonial" un aspecto que "es un gran incentivo para los inversores de criptoactivos a la hora de trasladar sus negocios al país". Además, relata que también Alemania o Francia "han dado pasos a la hora de incentivar la atracción de empresas del universo 'cripto'". Por otro lado, Herminio Fernández añade que "España es el primer país de Europa que implanta este tipo de leyes", un hito que considera como "un retroceso en el avance en innovación y tecnología, que generará muchos puestos de trabajo en el medio plazo". Además, incide en que "ir a contracorriente con este tipo de leyes es pegarse un tiro en el pie".

Desde eToro, Javier Molina apunta que a nivel regulatorio en Europa "la tendencia va a ser a la unificación general de los criterios de regulación", a pesar de que luego cada estado "aplique una serie de pequeñas especificaciones". Esperan que llegue "más pronto que tarde", porque tienen esperanza en que "no seguirá el caos internacional actual". Además, añade este tipo de normativas "dan legitimidad a las criptodivisas, algo que fue considerado hasta hace cuatro días como 'veneno para ratas'", en referencia al comentario que realizó Warren Buffet tras ser preguntado por este tipo de divisas digitales.