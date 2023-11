La gestión pasiva tiene una presencia testimonial en España. Con un volumen de activos gestionados ligeramente superior a los 63.000 millones, que representa el 32% del total del patrimonio de las gestoras internacionales en España, a los que hay que sumar otros 200 millones procedentes de dos vehículos españoles, el mercado de ETF y fondos indexados todavía es de tamaño reducido. El lado positivo es que en los últimos años ha experimentado un incremento significativo, doblando su cuota desde el 16,2% que contabilizaban a finales de 2017, según datos de Inverco. A este crecimiento ha contribuido el desarrollo de la gestión automatizada.

Entre los 'robo advisors' -como se conoce en la jerga- que operan en España, se encuentra Finizens, que este 2023 ha logrado entrar en beneficio por primera vez desde que comenzó a operar a nivel nacional en 2017. Con la previsión de superar este ejercicio los 400 millones de patrimonio gestionado, la firma especializada en carteras de fondos y planes de pensiones indexados ha llegado a los 20.000 clientes. Su cofundador y consejero delegado, Giorgio Semenzato, admite en una entrevista con 'La Información' que detrás ha habido una labor de divulgación, una ardua tarea si se tiene en cuenta que España es un país altamente bancarizado en este aspecto. No obstante, se muestra confiado en que pueda seguir ganando terreno en contraste con otros países del entorno y Estados Unidos, en los que el grado de penetración es mayor.

Como embajador de la gestión pasiva, que por regla general se valen de las menores comisiones para atraer usuarios, defiende que la fórmula más adecuada para optimizar los ahorros pasa por obviar el 'market timing'. "Hay personas que no aceptan que la mejor receta para maximizar la inversión a largo plazo es no hacer nada", argumenta. Bajo esta premisa y con el condicionante de que la inversión conlleva volatilidad, admite que de cara al próximo año no plantea modificaciones en las carteras tras la pausa en las subidas de los tipos de interés, que implica la decisión de "no hacer nada". "Hay evidencia demostrable de que la gente fracasa porque es complicado entender a los mercados en el corto plazo", sostiene.

"La gente fracasa porque es complicado entender a los mercados en el corto plazo"

Con un enfoque largoplacista, asegura que la mejor manera de maximizar la rentabilidad pasa por la paciencia, "porque a corto plazo el mercado es imprevisible". Pone el foco en la educación financiera, "un factor fundamental" antes de lanzarse a invertir. En este sentido, achaca la falta de presión por parte de los clientes españoles a que la remuneración de los depósitos bancarios no esté al nivel del 4,5%, la tasa en la que se encuentra la referencia en el momento actual. Pone como ejemplo Reino Unido, donde ya han llegado al 5%, situación en la que ha influido el hecho de que el inversor es "más sofisticado" y no destina la mayor parte del ahorro al ladrillo, entendiendo como tal, una vivienda.

En su lugar aboga por los reit, el equivalente a las socimis que, a su juicio, ofrecen retornos "más interesantes". "El inversor medio mundial es conservador por una simple razón. El ser humano tiene más aversión a perder diez euros que a dejar de ganarlos", espeta, para agregar que en el mayor desarrollo de los mercados financieros en los países anglosajones también ha influido el hecho de que no cuenten con cobertura sanitaria ni un sistema de pensiones público tan amplío como el español.

En base a estos condicionantes, Finizens cuenta con seis modelos de carteras diferentes que se adaptan al nivel de riesgo dispuesto a asumir. De esta forma, el modelo 1 es 100% renta fija y la 6 es 100% renta variable. Esta última fue lanzada el pasado mes de julio con veto, por lo que tan sólo pueden acceder a ella perfiles muy concretos. El motivo de esta puesta en marcha radica en que el grueso de sus clientes (60-70%), cuya media de edad es de 41 años, está posicionado en los niveles 4 y 5. "Muchos clientes nos pedían un producto con sólo bolsa, porque la máxima exposición que ofrecíamos llegaba hasta el 80%. Hemos esperado un tiempo hasta que el mercado estuviera preparado", enfatiza.

La cartera más agresiva del grupo participado por Mutualidad, Axon Partners y EVO, entre otros, ofrece un 4,5% de rentabilidad, registrando la media de sus carteras un 13% de ganancias. Semenzato se muestra optimista en este momento, que considera de transición. "Somos optimistas por un tema matemático. Cuanto más baje la valoración de los múltiplos más probable es que las rentabilidades sean más elevadas de cara al futuro", señala, al tiempo que esgrime que confía en que "los rendimientos esperados en la próxima década tanto para la deuda como para la bolsa son más elevados después del nefasto 2022".