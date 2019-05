Mayo negro para los fondos: solo uno de bolsa española cerrará el mes en positivo

El famoso 'sell in may and go away' hubiera dado alegrías a más de uno, sobre todo si hubieran vendido a comienzos del mes de mayo. Las caídas se han apoderado de las bolsas durante este mes debido a que la tensión entre Estados Unidos y China, lejos de solucionarse, se ha acentuado y se une a otros focos de incertidumbre como el Brexit o Italia, que se expone a una multa de 3.500 millones de euros por parte de la Comisión Europea debido a que ha incumplido los objetivos de déficit.

Durante mayo, y a falta de este viernes para cerrar el mes, la caída del Ibex 35 será abultada. El selectivo incluso ha coqueteado con la posibilidad de perder los 9.000 puntos aunque finalmente logrará mantener dicha cota psicológica puesto que cede ligeramente por debajo del 5% y las fuertes subidas de arranque de año se han reducido ya que el selectivo español solo avanza en torno a un 7%.

Con este escenario de caídas, únicamente un fondo de inversión de bolsa española logrará cerrar el mes de mayo con subidas. El Bankinter Futuro Ibex 'C' avanza por encima del 1% y elude los 'números rojos' gracias a su cartera. ¿El motivo? No es puramente de bolsa, donde invierte el 100,84% de su patrimonio, sino también tiene posiciones de renta fija que suponen un 65,42%, según datos de la firma Morningstar. De hecho, la clase 'C' de este producto ha sido lanzada durante el segundo trimestre ya que, tal y como destacaban en su cartera trimestral "la clase C no tiene histórico de valor liquidativo completo en el periodo, motivo por el cual no se ofrece datos de rentabilidad ni volatilidad".

Algunos de los fondos 'value' más representativos de la industria figuran entre los más castigados durante este mes. El Metavalor es uno de ellos al retroceder un 7,59% a un mes, solo superado por dos fondos de la banca: el Sabadell España Bolsa y el Sabadell España Dividendo, que caen alrededor de un 8%. Casualidad o no, el Horos Value Iberia que está gestionado por los exMetavalor, retrocede un 7,5% y el Cobas Iberia, de la gestora de Francisco García Paramés, cae en torno a un 7%.

Los fondos de inversión de bolsa española que tienen mayor patrimonio también sufrirán caídas del patrimonio en mayo a no ser que hayan logrado que entre dinero. El que menos retrocede dentro de los grandes el el Santander Small Caps España, con un descenso del 2,5% mientras que su otro fondo estrella, el Santander Acciones Españolas, retrocede aún más al ceder en torno a un 4,5%.

Las caídas de este mes de mayo han reducido lo que ganan durante este año. De hecho, la estrategia de replicar el índice está dando más rentabilidad a los inversores ya que los fondos indexados figuran entre los más alcistas en 2019. Fondos como el Santander Índice España Cartera, el BBVA Bolsa Índice o el Caixabank Bolsa Índice España Estándar avanzan por encima del 8%, sobre todo en el caso del producto de la gestora del banco presidido por Ana Botín, que se sitúa como el cuarto más alcista de toda la bolsa española.

Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities, ha destacado que "el escenario al que se enfrentan los inversores no puede ser más complejo en el corto plazo, por lo que éstos están optando claramente por refugiarse en activos de corte defensivo". Además, recalca que "los inversores van a seguir actuando con mucha cautela y la volatilidad en las bolsas va a ser una constante. Únicamente una aproximación entre EEUU y China que abra las puertas a un retorno a la mesa de negociaciones podría tranquilizar el ánimo de los inversores".