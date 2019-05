Mal año para la gestión activa: los fondos indexados, a la cabeza en rentabilidad 

El arranque de año, si bien ha sido positivo para la mayoría de fondos de inversión gracias a la subida de la bolsa española, no ha sido del todo satisfactorio para los gestores españoles. ¿El motivo? No solo los reembolsos sino que la práctica mayoría no logra (de momento) batir a los fondos indexados, es decir, aquellos que tratan de replicar el comportamiento de un índice. Claro síntoma de que algo falla este año en la composición de las carteras.

Dentro de los 15 fondos de inversión más rentables en bolsa española, únicamente cinco no son productos indexados. La poca presencia de fondos activos obedece a que el Ibex 35 se está comportando bastante mejor que las empresas de mediana capitalización, objeto de deseo por parte de muchos gestores 'value'. Mientras el principal selectivo español se dispara en torno a un 8%, el Ibex Medium Cap únicamente avanza cerca de un 4%. Casi cuatro puntos porcentuales de diferencia que explican que los fondos de gestión activa se queden algo rezagados.

No obstante, otra diferencia se explica en que los fondos indexados, por lo general, cobran una comisión inferior al resto. Únicamente tienen que replicar la composición de la cartera del índice, lo que es bastante más sencillo que analizar (al detalle) compañías para descubrir cuáles son las opciones más atractivas para tomar posiciones y, obviamente, necesitan un equipo de análisis detrás. Algo que encarece la gestión.

Las excepciones las hay aunque son pocas, según los datos de Morningstar. El fondo más rentable es el Caixabank Bolsa España 150 Estándar, con un avance de casi el 15%. Lidera la clasificación gracias a su elevada exposición a renta variable ya que el producto de la gestora del banco catalán invierte en el Ibex 35 en un 150%, aproximadamente, gracias tanto a inversiones directas como a través de futuros. Por tanto, dentro de la operativa normal del fondo han realizado compras y ventas de acciones y futuros del Ibex.

El Eurovalor Bolsa y Eurovalor Bolsa Española, segundo y cuarto fondo más rentable de la bolsa española, pertenecen a la gestora de Allianz y guarda gran relación con el Ibex ya que pretende "mantener una correlación mínima del 75% con el índice. La desviación máxima con respecto al índice de referencia no podrá superar el 15% anual", tal y como destaca en su folleto. De hecho, sus tres mayores posiciones son futuros sobre Banco Santander (12,65% del patrimonio) y acciones de Inditex (11,97%) e Iberdrola (10,11%).

Tras estos, aparecen los fondos indexados, entre los que se encuentran el Bindex España Índice y el Santander Índice España I a la cabeza, con una rentabilidad superior al 10%. ¿Por qué sobresalen ambos frente al resto? Porque tienen unas comisiones algo más bajas que sus rivales ya que los gastos corrientes son de un 0,15% y 0,14%, respectivamente. Por su parte, productos como el ING Direct Fondo Naranja Ibex 35, el Santander Índice España Openbank o el BBVA Bolsa Índice superan el 1%.

Unai Ansejo, cofundador de Indexa Capital en una entrevista reciente a La Información destacaba las altas comisiones en los fondos indexados de la banca. "Son productos defensivos. Si un cliente llega a la oficina y quiere fondos indexados pues ahora tienen esa alternativa para ofrecerles porque les interese esa gestión y es posible que no se fijen en las comisiones. Es un producto que a largo plazo no tendrá mucho recorrido ya que, a medida que avance la industria y comparen, no tiene mucho sentido". De hecho, si hubiéramos invertido este año en la cartera de fondos indexados más arriesgada de la firma hubiéramos obtenido una rentabilidad del 11% frente al 6,6% de la industria.