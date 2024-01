Estas son las mejores cuentas sin comisiones para hacer crecer el dinero

Los bancos españoles llevan meses lanzando campañas muy atractivas para atraer el dinero de los ahorradores, centradas en conceder incentivos por abrir una cuenta corriente y domiciliar la nómina u otros ingresos como la pensión. Entre los reclamos que ofrecen se encuentra la eliminación de comisiones, los descuentos adicionales en productos como seguros o las donaciones de dinero en efectivo, el método más habitual. La mayoría de las entidades han optado por ofrecer como incentivo altas remuneraciones en sus cuentas nómina o pensión sin comisiones, captando así a clientes estables.

Los siguientes bancos sin comisiones permitirán a los ahorradores tener una cuenta bancaria sin costes (por administración, mantenimiento, transferencias y tarjeta de débito) e, incluso, con todas ellas podrán obtener cierta rentabilidad por sus ahorros.

Las mejores alternativas

Según Kelisto, la mejor cuenta corriente sin comisiones del último mes es la Cuenta Online Sabadell de Banco Sabadell. Se trata de una cuenta sin comisiones y sin requisitos, por lo que no habrá que pagar nada por la administración o el mantenimiento. Tampoco habrá que pagar por realizar transferencias o por disponer de una tarjeta de débito y una de crédito. La entidad ofrece una remuneración del 6% TIN durante los tres primeros meses por los primeros 20.000 euros de saldo, a partir del cuarto mes, la remuneración será de un 2% TIN.

En el segundo lugar del ranking está la Cuenta Inteligente de EVO Banco, sin comisiones por los servicios y gestiones habituales. Los clientes obtendrán una rentabilidad del 2,81% TIN hasta enero de 2025 por sus ahorros. Además de contar con la posibilidad de sacar dinero gratis en cualquier cajero del país. Le sigue la Cuenta de MyInvestor con una rentabilidad del 2,5% TIN para los primeros 70.000 euros de saldo durante los primeros doce meses. A partir del segundo año, el interés cae al 0,3% TIN.

La Cuenta Estándar de N26 se encuentra en el cuarto lugar de las cuentas sin comisiones que recomienda Kelisto con un interés del 2,26% TIN. La entidad no cobra a sus clientes por mantenimiento, administración ni transferencias, y ofrece una tarjeta de débito virtual gratis. La Cuenta Estándar permite realizar tres extracciones gratis al mes en cualquier cajero de España y del resto de la Zona euro.

La siguiente en la lista es la Cuenta Wefferent de Cajamar, que es una cuenta sin comisiones ni requisitos que permite a los clientes obtener un 2% TIN por el dinero que depositen en ella.

Las que superan la rentabilidad del 1%

La Cuenta Corriente de Orange Bank funciona como un producto «tres en uno», ya que es una cuenta sin comisiones ni condiciones, pero también una cuenta remunerada al 1,8% TIN, en el caso de los clientes de Orange, y al 2% TIN para los no clientes y una tarjeta de débito sin coste alguno. La Cuenta de Ahorro Bienvenida de Openbank no cobra comisiones ni tiene requisitos. Ofrece una rentabilidad del 1,75% TIN durante el primer año. A partir del segundo año, la rentabilidad será de un 0,05% TIN, en el caso de no domiciliar la nómina.

Le sigue la Cuenta Corriente Digital de Bankinter con una remuneración del 1% TIN por los ahorros de los clientes de manera indefinida. Además de no cobrar comisiones por los servicios y trámites habituales; la Cuenta No Cuenta de ING no solo es una cuenta sin comisiones ni condiciones, sino que, si se contrata junto con la Cuenta Naranja de ING, pagará un 1% TIN por tu dinero.

Por último, la Cuenta Self de Self Bank con una remuneración del 1% TIN indefinida si se combina con la Cuenta de Ahorro Self. No exige cumplir con ninguna exigencia y el cliente no tendrá que hacer frente a las comisiones más frecuentes, como las de mantenimiento, administración y transferencias.