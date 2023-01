El magnate Rupert Murdoch renuncia a su plan de reunificar News Corp y Fox.

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch ha dado marcha atrás en su intención de fusionar News Corporation, la compañía que dirige, con Fox Corporation, propietaria de la cadena televisiva Fox News. El plan pasaba por reunificar los negocios editorial y de televisión y entretenimiento en una sola compañía, después de su escisión en 2013.

Las juntas directivas de ambas empresas han confirmado en un comunicado haber recibido una carta de Murdoch retirando la propuesta para explorar una posible combinación entre News Corp y Fox Corporation. Como resultado de esta acción, tanto el comité especial de la junta directiva de News Corp como el de Fox Corporation, han sido disueltos.

En este sentido, indicaron que el nonagenario empresario de origen australiano, nacionalizado estadounidense, así como su hijo mayor, Lachlan K. Murdoch, quien ocupa el cargo de consejero delegado de Fox, "han determinado que una combinación no es óptima para los accionistas de News Corp y Fox en este momento".

El acuerdo, que comenzó a negociarse en octubre, incluía la unión de este conglomerado de empresas, en el que también entraba el diario 'Wall Street Journal'. La decisión suscitó recelos entre algunos inversores, que veían esta operación como un aumento de control por parte de Murdoch sobre este imperio de los medios de comunicación, del que ostenta aproximadamente el 40% del capital en ambos grupos. Los títulos de Fox Corporation repuntaron más de un 2% este martes después de conocerse que el multimillonario ha desecho la propuesta, aunque cerraron con una ligera caída del 0,08%, hasta los 17,2 dólares por título.

La disolución de estos planes se produce un mes después de que el multimillonario Michael Bloomberg haya mostrado gran interés en hacerse con la empresa de información financiera Dow Jones, dueña del diario 'The Wall Street Journal' o bien con el rotativo 'The Washington Post', actualmente en manos del también multimillonario Jeff Bezos. No obstante, una fuente cercana a la mayor empresa de información financiera del mundo asegura que estaría más interesado en hacerse con Dow Jones por el encaje con su empresa.

Bajo el paraguas de Dow Jones también se editan otras publicaciones económicas, como la revista 'Barron's' o el digital 'MarketWatch'. Además, Dow Jones también cuenta con una agencia de noticias y elabora diversos índices bursátiles. De forma paralela, News Corporation también estaría en conversaciones para vender su negocio inmobiliario 'online' a CoStar Group por unos 3.000 millones de dólares, según una fuente familiarizada con la transacción.